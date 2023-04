Incendie à la CAMEG : « Nous ne connaitrons pas de difficultés dans l’approvisionnement des structures de santé » (Dr Jean-Claude Kargougou)

0 Partages Partager Twitter

Le ministre de la santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, était sur le site de la CAMEG à Tangandogo, ce dimanche 23 avril 2023. Il a rassuré la population que malgré ce sinistre d’une valeur de 200 millions de FCFA, Il n’y aura pas de difficultés dans l’approvisionnement des structures de santé.

Le samedi 22 avril 2023, un incendie s’est déclenché aux environs de 21h dans le magasin de stockage d’alcool et autres produits inflammables sur le site de la centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG) de Tangandogo. L’incendie a été circonscrit grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers. Aucune perte en vie humaine mais on enregistre des dégâts matériels avec un magasin hors d’usage.

Difficultés pour circonscrire le feu

Pour le commandant de la brigade national des sapeurs-pompiers, le Colonel Daba Naon, pour venir à bout de ce type d’incendie appelé « feu de produit solaire », ils étaient confrontés à certaines difficultés.

« Le problème majeur résidait dans l’eau dont on avait besoin immédiatement et le produit d’un agent d’extincteur qu’on appelle émulseur pour constituer la mousse avec l’eau pour venir à bout de ce type d’incendie », dit-il .

Présent sur le site du sinistre, le ministre de la santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a félicité les soldats du feu pour leur promptitude à circonscrire le feu et les agents de la CAMEG. Il a rassuré que la CAMEG a déjà mis en œuvre certaines mesures préventives qui selon lui doivent être renforcées pour éviter d’une part le départ d’un incendie d’autre part pour préserver le maximum possible les installations et le matériels entreposés.

Le ministre a précisé que le plan B de continuité des actions de la CAMEG est en marche. « Nous ne connaitrons pas de difficultés dans l’approvisionnement des structures de santé des populations en ces produits que sont l’alcool », a-t-il confié.

Le ministre de la santé a rappelé que depuis l’incendie d’un magasin de la CAMEG, au niveau de la ZAD en novembre 2021, des actions ont été mise en œuvre notamment la conduite d’un audit sécurité incendie qui a permis de mettre en œuvre un certain nombre d’action telles que la prévention au rang desquels la réhabilitation des robinets d’incendie Armés, la mise en fonctionnement d’une bâche à eau de 80 cm3, l’audit du circuit électrique et la révision des normes d’entreposage des produits inflammables ou dangereux.

Renforcement des actions

Il a ajouté que ces actions sont en train d’être complétées avec le renforcement de la bâche d’eau de 80 à 360m3 d’eau, qu’elle puisse disposer de mousse afin d’être plus efficace dans ce genre de circonstance et la mise en place de mécanisme de détection précoce des incendies au niveau de tous les sites qui abritent les dépôts de la CAMEG.

Le ministre a souligné que la certification ISO de la CAMEG qui fait en sorte qu’elle fait l’objet d’audit périodique interne et externe de la part des sapeurs-pompiers, de la part de l’association des centrales d’achats de médicaments essentiels de la sous-région et au-delà et de la part d’un certain nombre de structure de contrôle notamment l’ASCE-LC et la cour des comptes.

Il faut noter que pour le moment les causes exactes de l’incendie ne sont toujours pas connues mais le ministre affirme que les aspects liés à un éventuel court-circuit pourraient être mis de côté.

Saly OUATTARA

Burkina24

