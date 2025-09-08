Passation de flambeau au TGI Ouaga I : Le Juge Abass Nombré honoré pour son départ, Karim Oubda désigné nouveau Président

Une page importante s’est tournée au Tribunal de Grande Instance (TGI) Ouaga I le jeudi 4 septembre 2025, alors que le juge Abass Nombré, président en fonction depuis octobre 2022, a présidé sa dernière audience. En effet, il est nommé conseiller à la Cour d’appel. Pour marquer son départ, le personnel du tribunal, composé de magistrats, greffiers et auxiliaires de justice, lui a rendu un vibrant hommage à travers une haie d’honneur, saluant son engagement et son parcours exemplaire au service de la justice burkinabè.

Installé le 6 octobre 2022, après avoir été nommé le 30 juin 2022 pour un mandat de cinq ans, Abass Nombré, magistrat de grade exceptionnel premier échelon, avait succédé à Pascal Compaoré à la tête de cette importante juridiction.

Son parcours professionnel est riche : après sa sortie de l’école de magistrature en 2004, il a été juge au TGI de Bobo-Dioulasso, président du Tribunal du Travail de la même ville (2009-2012), puis conseiller à la Cour d’Appel de Bobo-Dioulasso (2012-2014).

Il a également occupé des postes clés au ministère de la Justice, notamment en tant que membre de la direction des affaires pénales, directeur des affaires civiles, commerciales et administratives (2018-2019), et directeur de la législation et de la coopération judiciaire (2018-2021), avant de devenir vice-président du TGI Ouaga I. Titulaire d’une maîtrise en Sciences juridiques (option droit des affaires) et d’un master 2 en Droit international spécialisé en situation de crise.

Durant son mandat, il a notamment présidé le procès sur l’affaire de détournement de 3 milliards au ministère en charge de l’action humanitaire. Le personnel du TGI Ouaga I a tenu à exprimer son estime et sa reconnaissance envers le président sortant, soulignant son professionnalisme et l’humanité dont il a fait preuve à la tête du tribunal.

Avec le départ d’Abass Nombré, le Tribunal de Grande Instance de Ouaga I est désormais présidé par le juge Karim Oubda, marquant l’ouverture d’un nouveau chapitre pour cette institution judiciaire cruciale du Burkina Faso.