Coopération Burkina Faso-Hongrie : Vers un nouvel élan des relations bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, le lundi 8 septembre 2025, Tamás Endre Fehera, ambassadeur de Hongrie auprès du Burkina Faso.

Au cœur des échanges, la volonté commune de renforcer l’axe Ouagadougou–Budapest autour de secteurs clés tels que le commerce, l’eau, l’enseignement supérieur et la défense, dans une logique de partenariat gagnant-gagnant.

Les deux personnalités ont souligné la nécessité de mettre en place des cadres d’échanges entre acteurs économiques et institutionnels des deux pays, afin de traduire en actions concrètes cette ambition. Les grandes lignes de cette relance pourraient être définies en marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, attendue dans quelques jours à New York, lors d’une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Autre point abordé : la désignation d’un consul honoraire du Burkina Faso en Hongrie, une initiative que le ministre Traoré s’est dit prêt à accompagner.

L’ambassadeur hongrois a salué « l’esprit de combativité » des autorités burkinabè pour défendre la souveraineté nationale, tandis que son hôte a réaffirmé la disponibilité du Burkina Faso à travailler étroitement avec la Hongrie, dans le sillage de la vision impulsée par le Capitaine Ibrahim Traoré. Pour rappel, les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Hongrie datent de 1968.

Source : DCRP/MAECR-BE