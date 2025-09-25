Lutte antidrogue : Plus de 500 kg de chanvre indien saisis à Kaya et Ouagadougou

Le Service régional de la Police judiciaire de la région des Koulsé (SRPJ-Koulsé) a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Une vaste opération menée à Kaya et à Ouagadougou a permis la saisie de plus de 575 kilogrammes de chanvre indien, d’une valeur marchande estimée à 80 millions de francs CFA.

Tout est parti d’informations faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de drogue à Kaya et dans d’autres localités du pays. À la suite de plusieurs investigations, le SRPJ-Koulsé a d’abord saisi 7 kg de chanvre indien dans le secteur n°4 de la ville de Kaya.

L’enquête a ensuite conduit les forces de l’ordre jusqu’à Ouagadougou, notamment dans les quartiers Boassa, Sondogo et dans la commune de Saaba, où de nouvelles saisies ont été opérées. La police a mis la main sur 6 sacs et 10 sacs, chacun contenant 50 plaquettes de chanvre indien.

Au total, 575,15 kg de chanvre indien ont été retirés des circuits de distribution. Outre cette saisie, les enquêteurs ont également procédé à l’arrestation d’un membre actif du réseau, ainsi qu’à la saisie d’une moto et d’une somme d’argent.

La Police nationale, à travers ce succès, réaffirme son engagement à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. Elle a tenu à remercier les populations pour leur collaboration active, qui a contribué à l’aboutissement de cette opération.

Source : Police nationale