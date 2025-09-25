Communiqué nécrologique | Décès du Pasteur Sibiri SIMPORE : Remerciements et Faire-Part

Les grandes familles : SIMPORE, SEMDE, ZOMA à Paologo, Kologre-gogo, Koudyiri, Koudougou, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Poura, Côte d’Ivoire, France et aux Etats Unis,

Les familles KABORE, ZOUNGRANA, YAMEOGO à Ramongho, Koudougou, Ouagadougou

Messieurs Drissa & Hamidou SEMDE à Rakèmkanré Koudougou

Messieurs Paul & Joël SEMDE à Léo et Koudougou

Monsieur Mathias SIMPORE à Vavoua – RCI

Monsieur Mathieu SIMPORE à Koudougou

Monsieur Dassabgewendé SIMPORE à Poura

Madame Zoungrana née SIMPORE Colette à Bobo Dioulasso

Le Pasteur Augustin SIMPORE à Ouagadougou

Leurs frères et sœurs

Les familles alliées : OUEDRAOGO, SOUBEIGA, à Ouahigouya, Gourcy, Diabo, Ouagadougou, Ghana, France, Etats Unis

Les enfants Télesphore Ouindingomdé, Mireille Ouindinyidé, Eunice Nomwendé leur(s) épouse et époux

Les petits enfants

Lygie, Lysiane, Hadriel, Athniel, Haziel, Lyvna, Shana, et Hénora

La veuve SIMPORE née KABORE Marie-Jeanne

Le révérend Dr. Pasteur Etienne ZONGO, président du Conseil Général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso

Le pasteur Jean Baptiste ROAMBA, pasteur principal de l’Eglise Centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou (ECADO)

Le pasteur Issa ZAGRE, pasteur principal du Temple Emmanuel 1200 logements

Le pasteur Rakis ZONGO, pasteur principal de l’Eglise Centrale des Assemblées de Dieu de Koudougou

Le pasteur Issouf SAWADOGO, pasteur assistant de la chapelle CVK-LVD

Ont la profonde douleur de vous annoncer la promotion céleste de leur

Frère, oncle, père, grand-père, collaborateur et époux

Le Pasteur Sibiri SIMPORE

Ancien directeur de l’école primaire protestante de Yako

Ancien surveillant général du Collège Protestant de Ouagadougou

Ancien directeur du Centre de Formation Biblique et Agricole de Banankélédaga (Bobo Dioulasso)

Ancien président Régional des Assemblées de Dieu de l’Ouest Burkina, Bobo-Dioulasso

Ancien président de l’Association Nationale pour la Traduction de la Bible et l’Alphabétisation (ANTBA)

Ancien membre du Bureau Exécutif National des Assemblées de Dieu (Lagengo) du Burkina Faso

Le dimanche 21 septembre 2025 à 14h30mns à l’hôpital Protestant Schiphra de Ouagadougou à l’âge de 88 ans

Le programme des obsèques se présente comme suit :

Vendredi 26 septembre 2025

16h00 levée du corps à la morgue de la clinique ‘‘Source de Vie’’ pour le domicile sise à Pissy

19H00 à 21H00 veillée d’action de grâce et de prière au domicile familial

Samedi 27 septembre 2025

08h30 levée du corps à la maison familiale à Pissy / Antenne Ville

09H00 culte d’action de grâce à l’église d’Antenne Ville

Inhumation au Cimetière Municipal de Gounghin à l’issu du culte d’action de grâce

‘‘ J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m’est réservée’’ 2 Timothée 4 : 7-8a