Communiqué nécrologique | Décès du Pasteur Sibiri SIMPORE : Remerciements et Faire-Part
Les grandes familles : SIMPORE, SEMDE, ZOMA à Paologo, Kologre-gogo, Koudyiri, Koudougou, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Poura, Côte d’Ivoire, France et aux Etats Unis,
Les familles KABORE, ZOUNGRANA, YAMEOGO à Ramongho, Koudougou, Ouagadougou
Messieurs Drissa & Hamidou SEMDE à Rakèmkanré Koudougou
Messieurs Paul & Joël SEMDE à Léo et Koudougou
Monsieur Mathias SIMPORE à Vavoua – RCI
Monsieur Mathieu SIMPORE à Koudougou
Monsieur Dassabgewendé SIMPORE à Poura
Madame Zoungrana née SIMPORE Colette à Bobo Dioulasso
Le Pasteur Augustin SIMPORE à Ouagadougou
Leurs frères et sœurs
Les familles alliées : OUEDRAOGO, SOUBEIGA, à Ouahigouya, Gourcy, Diabo, Ouagadougou, Ghana, France, Etats Unis
Les enfants Télesphore Ouindingomdé, Mireille Ouindinyidé, Eunice Nomwendé leur(s) épouse et époux
Les petits enfants
Lygie, Lysiane, Hadriel, Athniel, Haziel, Lyvna, Shana, et Hénora
La veuve SIMPORE née KABORE Marie-Jeanne
Le révérend Dr. Pasteur Etienne ZONGO, président du Conseil Général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso
Le pasteur Jean Baptiste ROAMBA, pasteur principal de l’Eglise Centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou (ECADO)
Le pasteur Issa ZAGRE, pasteur principal du Temple Emmanuel 1200 logements
Le pasteur Rakis ZONGO, pasteur principal de l’Eglise Centrale des Assemblées de Dieu de Koudougou
Le pasteur Issouf SAWADOGO, pasteur assistant de la chapelle CVK-LVD
Ont la profonde douleur de vous annoncer la promotion céleste de leur
Frère, oncle, père, grand-père, collaborateur et époux
Le Pasteur Sibiri SIMPORE
Ancien directeur de l’école primaire protestante de Yako
Ancien surveillant général du Collège Protestant de Ouagadougou
Ancien directeur du Centre de Formation Biblique et Agricole de Banankélédaga (Bobo Dioulasso)
Ancien président Régional des Assemblées de Dieu de l’Ouest Burkina, Bobo-Dioulasso
Ancien président de l’Association Nationale pour la Traduction de la Bible et l’Alphabétisation (ANTBA)
Ancien membre du Bureau Exécutif National des Assemblées de Dieu (Lagengo) du Burkina Faso
Le dimanche 21 septembre 2025 à 14h30mns à l’hôpital Protestant Schiphra de Ouagadougou à l’âge de 88 ans
Le programme des obsèques se présente comme suit :
- Vendredi 26 septembre 2025
- 16h00 levée du corps à la morgue de la clinique ‘‘Source de Vie’’ pour le domicile sise à Pissy
- 19H00 à 21H00 veillée d’action de grâce et de prière au domicile familial
- Samedi 27 septembre 2025
- 08h30 levée du corps à la maison familiale à Pissy / Antenne Ville
- 09H00 culte d’action de grâce à l’église d’Antenne Ville
- Inhumation au Cimetière Municipal de Gounghin à l’issu du culte d’action de grâce
‘‘ J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m’est réservée’’ 2 Timothée 4 : 7-8a
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !