Faso Foot : Armand Bassolé reçoit son trophée d’entraîneur du mois de novembre 2025

Sacré Entraîneur du mois de novembre 2025 par le Salon du Sportif, Armand Bassolé a officiellement reçu son trophée le dimanche 15 février 2026 lors du match opposant l’AS SONABEL au SPORTING des Cascades à Ouagadougou. Ce prix vient récompenser ses efforts dans une période où il était toujours à l’AS Douanes.

Cette distinction récompense les performances réalisées entre la 7e et la 11e journée du championnat burkinabè. En cette période, il a totalisé 11 points entre ces journées pour se hisser en tête du classement des techniciens, lorsqu’il dirigeait toujours l’AS Douanes.

Désormais entraîneur de l’AS Sonabel, le technicien burkinabè a d’ailleurs enregistré un match nul (1-1) face au Sporting ce dimanche 15 février avant la réception de son trophée. Cette reconnaissance pour lui est non seulement le fruit d’un effort mais aussi une invite à travailler davantage.

« Cette distinction c’est une invite pour moi à redoubler d’efforts et à travailler davantage pour engranger des victoires. Cette initiative est à louer car celle est là pour booster l’orgueil des entraîneurs. C’est une manière de nous appeler à travailler davantage pour être distingués. Donc je pense que c’est une très bonne initiative », a-t-il déclaré avant de rassurer que « le travail continue dans ce Faso Foot ».

Le trophée lui a été remis en présence du promoteur Nouhoun Ouédraogo, PDG du SALON DU SPORTIF, et du parrain Ibrahim Tallé, ex-international burkinabè, demi-finaliste de la CAN 98. Il est reparti avec son trophée, un chèque de 100 000 FCFA et plusieurs gadgets offerts par les partenaires.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24