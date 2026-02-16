Faso Foot : Armand Bassolé reçoit son trophée d’entraîneur du mois de novembre 2025

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 11 minutes
0 Temps de lecture 1 minute

Sacré Entraîneur du mois de novembre 2025 par le Salon du Sportif, Armand Bassolé a officiellement reçu son trophée le dimanche 15 février 2026 lors du match opposant l’AS SONABEL au SPORTING des Cascades à Ouagadougou. Ce prix vient récompenser ses efforts dans une période où il était toujours à l’AS Douanes. 

Cette distinction récompense les performances réalisées entre la 7e et la 11e journée du championnat burkinabè. En cette période, il a totalisé 11 points entre ces journées pour se hisser en tête du classement des techniciens, lorsqu’il dirigeait toujours l’AS Douanes.

Lire aussi 👉Faso foot : Boureima Zongo de Rahimo FC élu meilleur entraîneur d’octobre 2025

Désormais entraîneur de l’AS Sonabel, le technicien burkinabè a d’ailleurs enregistré un match nul (1-1) face au Sporting ce dimanche 15 février avant la réception de son trophée. Cette reconnaissance pour lui est non seulement le fruit d’un effort mais aussi une invite à travailler davantage.

« Cette distinction c’est une invite pour moi à redoubler d’efforts et à travailler davantage pour engranger des victoires. Cette initiative est à louer car celle est là pour booster l’orgueil des entraîneurs. C’est une manière de nous appeler à travailler davantage pour être distingués. Donc je pense que c’est une très bonne initiative », a-t-il déclaré avant de rassurer que « le travail continue dans ce Faso Foot ».

Le trophée lui a été remis en présence du promoteur Nouhoun Ouédraogo, PDG du SALON DU SPORTIF, et du parrain Ibrahim Tallé, ex-international burkinabè, demi-finaliste de la CAN 98. Il est reparti avec son trophée, un chèque de 100 000 FCFA et plusieurs gadgets offerts par les partenaires.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24 

     
Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 11 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Abdoul Gani Barry

Abdoul Gani Barry

Articles similaires

Sécurité routière à Kaya : L’ONASER et IAMGOLD Essakane SA renforcent les capacités de 250 chauffeurs

il y a 2 minutes

Burkina Faso : De l’eau et de l’espoir à Kabinou pour la future école de paix

il y a 6 minutes
STAF

Retour sur Actu | Burkina Faso : Les temps forts de la semaine du 9 au 15 février 2026

il y a 8 minutes

Burkina Faso : Les Forces combattantes neutralisent plusieurs opérateurs de mini-drones terroristes

il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page