Burkina Faso : 83 nouveaux Opérateurs des Forces spéciales prêts à servir la Nation

Rédaction B24
La Brigade spéciale et d’intervention rapide (BSIR) renforce ses effectifs. Le jeudi 12 février 2026, le Colonel-Major Théophile Nikiéma, Commandant de la BSIR, a présidé à Kamboinsin la cérémonie de sortie de la 9e promotion des Opérateurs des Forces spéciales. 

Au total, plus de 200 candidats avaient entamé le stage au Centre de Formation des Opérateurs des Forces spéciales (CFOFS). Pendant neuf mois, ils ont suivi un cursus intensif articulé autour de trois phases : le bleuissement, l’acculturation et l’aguerrissement.

À l’issue de cette formation exigeante, combinant endurance physique, résistance mentale et capacités stratégiques, seuls 83 stagiaires ont été déclarés aptes. Ces nouveaux éléments, désormais baptisés « les Bleus », ont reçu leurs brevets, symboles de courage et de persévérance.

Ils intègrent ainsi officiellement le Groupement des Forces spéciales de la BSIR, avec pour mission de contribuer à la défense et à la sécurisation du territoire national.

Source : Brigade Spéciale et d’Intervention Rapide

     
Rédaction B24
