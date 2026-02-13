Afrique de l’Ouest : Vista Group Holding finalise l’acquisition de 99,99 % de Saham Assurances Niger

Vista Group Holding finalise l’acquisition de 99,99 % de Saham Assurances Niger, désormais Vista Assurances Niger, et accélère le développement de son pôle assurances en Afrique de l’Ouest

Niamey – le 12 Février 2026 — Vista Group Holding, groupe panafricain de services financiers, annonce avoir finalisé l’acquisition de 99,99 % du capital de Saham Assurances Niger, laquelle opère désormais sous l’enseigne Vista Assurances Niger.

Cette opération marque une nouvelle étape stratégique dans le développement du pôle assurances du Groupe et s’inscrit dans sa vision de bâtir un écosystème financier intégré banque–assurance, afin d’élargir l’accès aux solutions de protection financière pour les particuliers, les entreprises et les institutions.

Déjà présent dans l’assurance à travers Vista Assurances Guinée et Vista Assurances Burkina Faso, Vista Group Holding consolide, avec Vista Assurances Niger, un réseau régional d’assurance moderne, inclusif et orienté client.

« L’assurance est un levier essentiel de résilience économique et sociale. À travers Vista Assurances Niger, notre ambition est de démocratiser l’accès à la protection, de renforcer la confiance dans le secteur assurantiel et d’accompagner les ménages comme les entreprises face aux risques du quotidien. Cette acquisition reflète notre volonté d’apporter des solutions utiles, concrètes et adaptées aux réalités locales », a déclaré Simon Tiemtoré, Chairman de Vista Group Holding.

Cette nouvelle implantation permettra à Vista de contribuer activement à la structuration du marché de l’assurance au Niger, à la promotion de la culture assurantielle et au soutien du tissu économique local.

Par ailleurs, cette acquisition ouvre la voie à de fortes synergies entre les banques du Groupe Vista et ses entités d’assurance dans l’espace UMOA, notamment à travers le développement de parcours clients intégrés, des offres croisées banque–assurance (bancassurance), le partage d’expertises commerciales et opérationnelles, ainsi qu’une meilleure couverture des besoins financiers et assurantiels des clients Retail, PME et Corporate à l’échelle régionale.

« Notre approche repose sur une transformation progressive, centrée sur l’expérience client et le développement de produits simples, accessibles et à forte valeur ajoutée. Avec Vista Assurances Niger, nous voulons bâtir un acteur de proximité, capable d’élever les standards du marché tout en restant profondément ancré dans son environnement », a ajouté Yao Kouassi, Directeur Général du Groupe.

Avec cette opération, Vista Group Holding confirme sa volonté de développer un pôle assurances robuste, complémentaire à ses activités bancaires, et de renforcer son engagement en faveur d’une croissance inclusive et durable à travers le continent.

A propos de Vista

Le Groupe Vista est une société holding de services financiers dont l’objectif est de devenir un établissement financier panafricain de classe mondiale et de participer à l’inclusion économique et financière en Afrique.

Vista a établi des partenariats avec plusieurs établissements financiers internationaux afin de mettre en œuvre sa stratégie de croissance dans le secteur des M&PME (services bancaires aux PME, leasing, affacturage, mésofinance, services bancaires aux femmes, etc…), du financement du commerce et de la chaîne logistique, le corporate banking ainsi que la bancassurance.

Le Groupe Vista nourrit l’ambition de saisir toutes les opportunités sur ses marchés afin de devenir un établissement financier de tout premier choix grâce à des produits bancaires et d’assurance innovants.