Ouagadougou : Le Japon célèbre le 66e anniversaire de l’Empereur Naruhito

À l’occasion de la célébration du 66e anniversaire de Sa Majesté Naruhito, Empereur du Japon, l’ambassadeur du Japon au Burkina Faso a convié ses hôtes à une réception, le jeudi 12 février 2026, à Ouagadougou. Cet événement avait pour but de marquer d’une pierre blanche cette commémoration, tout en réaffirmant la solidité des liens d’amitié et de coopération qui unissent les deux nations.

« Né en 1960, sa Majesté l’Empereur du Japon célèbre son 66e anniversaire le 23 février. En tant que symbole de l’unité du peuple japonais, l’Empereur incarne les valeurs et les traditions du Japon », a rappelé Nagashima Jun, ambassadeur du Japon au Burkina Faso.

Selon l’ambassadeur Nagashima Jun, l’année 1960 revêt une dimension hautement symbolique : elle marque l’acte de naissance d’une histoire commune entre le Japon et le Burkina Faso. « Depuis 66 ans, nos deux pays entretiennent d’excellentes relations diplomatiques. Malgré les 13 000 kilomètres qui nous séparent géographiquement, nos échanges n’ont cessé de se densifier, illustrant ainsi la profondeur et la sincérité des liens qui nous unissent », a-t-il souligné.

De son côté, Stella Eldine Kabré/Kaboré, Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères, a souligné la portée symbolique de cet événement. Selon elle, la célébration de l’anniversaire de l’Empereur dépasse le cadre protocolaire, pour devenir un moment de profonde communion avec le peuple japonais. Elle a notamment loué un peuple courageux et discipliné, dont les qualités intrinsèques forcent l’admiration à l’échelle internationale.

S’appuyant sur ce socle de valeurs partagées, la Ministre a rappelé l’impact significatif de l’accompagnement multiforme sur le développement national. « Le Burkina Faso bénéficie, depuis plusieurs décennies, d’appuis multiformes du Japon », a-t-elle précisé.

Plus qu’un anniversaire impérial, cette soirée a scellé l’union entre deux nations qui croient au génie de leur peuple. En s’inspirant de la rigueur japonaise pour porter ses réformes endogènes, le Burkina Faso trace, pas à pas, sa propre voie vers un avenir prospère.

