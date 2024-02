64e anniversaire de l’empereur du Japon : Une aubaine pour passer à la loupe la coopération avec le Burkina Faso

publicite

Le jeudi 22 février 2024 a marqué la célébration du 64e anniversaire de l’empereur du Japon sa majesté NARUHITO. Pour la cause, l’ambassadeur du Japon au Burkina, Nagashima Jun, a offert un diner à ses proches.

« Sa Majesté NARUHITO célèbre cette année ses 64 ans. Je vous remercie de votre présence ce soir qui est un signe d’amitié et de solidarité au peuple japonais », c’est sous ces mots que l’ambassadeur du Japon NAGASHIMA Jun a souhaité la cordiale bienvenue à ses convives de la soirée.

Ambassadeurs, ministres, directeurs de cabinet, Hommes politiques, ont formé le cocktail d’invités à cette soirée organisée par l’ambassadeur du Japon au Burkina. L’ambassadeur du Japon au Burkina n’est pas resté de marbre face aux crises sécuritaires et humanitaires que vit le Burkina Faso.

« J’arrive au Burkina Faso dans un contexte très particulier de son histoire. Le Gouvernement de transition, avec à sa tête le Capitaine Traoré, travaille à la pacification du territoire. Malgré les efforts consentis, environ deux millions de personnes déplacées attendent toujours de regagner leur localité d’origine. La crise humanitaire s’accentue, mais le peuple burkinabè reste résilient et peut toujours compter sur le soutien du peuple japonais », a-t-il rappelé avec émoi.

Présent à cette cérémonie, le ministre des affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré a salué la coopération entre le Burkina et le Japon. « Ce moment de joie et de convivialité est l’occasion pour moi de rappeler les relations de coopération entre le pays du Soleil levant et celui des Hommes intègres.

En effet, depuis 1962, année d’établissement de leurs relations diplomatiques, la coopération entre nos deux pays n’a eu de cesse de croître, en témoignent les nombreux projets de développement dont les populations du Burkina Faso ont bénéficié au fil des ans de la part du Japon, aussi bien dans les domaines de l’agriculture, la santé, l’éducation, l’environnement que dans les domaines humanitaires et des infrastructures », a souligné Jean Marie Karamoko Traoré.

Dans cette ambiance festive, l’ambassade du Japon a servi à ses invités des spécialités japonaises, en passant par le Saké, et autres.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

