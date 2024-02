La création d’une compagnie aérienne de l’AES en réflexion à Bobo-Dioulasso 

publicite

L’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) a inauguré le jeudi 22 février 2024, la première édition des Journées de l’aviation civile (JDAC) à l’aéroport international de Bobo-Dioulasso. Cet événement, qui se tiendra sur deux jours, est placé sous le thème « Le développement durable de l’aviation civile dans les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) : défis et perspectives ».

La cérémonie d’ouverture de cette première édition des JDAC a été marquée par la présence d’une forte délégation du Niger et du Mali, soulignant ainsi l’importance de cette rencontre pour les trois pays du Sahel. Le ministre en charge des Transports et de la Mobilité urbaine, Roland Somda, lisant le discours officiel du Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem De Tambela, a insisté sur l’importance du développement durable dans le secteur de l’aviation civile.

« Le secteur de l’aviation civile occupe une place stratégique dans le développement économique et social de nos pays membres de l’AES. Ces journées se veulent être des journées des réflexions sur la gestion de notre espace, parce qu’il est question de souveraineté dans nos États membres« , a déclaré le ministre Roland Somda. Il a également souligné l’importance et la nécessité pour les États membres de l’AES d’unir leurs forces afin d’avoir un espace aérien plus compétitif.

Selon le ministre, des experts des trois pays auront l’opportunité au cours de ces deux jours, d’alimenter les débats et de sortir une feuille de route pour un meilleur trafic aérien dans la sous région. « Les questions portant sur le renforcement des compétences des acteurs de l’aviation civile et le renforcement des infrastructures aéroportuaires des trois pays, seront sur la table des débats », a ajouté Roland Somda. Il a précisé qu’à l’issue des travaux, les résultats seront transmis au plus haut sommet pour une validation finale.

Le Directeur général de l’ANAC, Daouda Amoussa, lui, s’est réjoui de la tenue de ces journées de l’aviation civile. « Les Journées de l’aviation civile offrent une occasion de réunir les acteurs clés du secteur, notamment les représentants des États membres de l’AES, les compagnies aériennes, et les experts du domaine », a lancé M. Amoussa.

Selon lui, ces 48h ne visent pas uniquement à relever les problèmes ou les difficultés auxquelles l’aviation est confrontée. « Nous allons aussi trouver des solutions pour rendre l’aviation civile meilleure », a affirmé le Directeur général de l’ANAC.

Les JDAC prévoient une série de conférences, d’ateliers et de présentations qui aborderont divers sujets liés au développement durable de l’aviation civile. Les participants auront ainsi l’opportunité de partager leurs connaissances, d’échanger des bonnes pratiques et de discuter des défis futurs de ce secteur clé. Les JDAC se poursuivront le 23 février, avec d’autres activités au programme.

