Caravane de sensibilisation sur la drogue : La 17e édition d’Oskimo Tour 2024 attendue du 2 mars au 31 décembre 2024

Le comité d’organisation d’Oskimo Tour 2024 a animé une conférence de presse le jeudi 22 février 2024 à Ouagadougou pour annoncer les couleurs de la 17e édition. C’est une caravane de sensibilisation dénommée « Jeune propre sans drogue ».

« Prévention des risques liés à la consommation de la drogue chez les jeunes : quelles stratégies de sécurité et de sensibilisation ? », c’est le thème retenu pour cette 17e édition de Oskimo Tour. Organisée par l’association Initiative Culturelle pour la Santé et le Développement au Burkina Faso (ICSD), cette caravane vise à sensibiliser la jeunesse sur les effets néfastes de la consommation des stupéfiants notamment la drogue.

Selon le promoteur de la caravane, Youssouf Sawadogo alias Oskimo, cette édition vise à sensibiliser le maximum de jeunes et les impliquer dans la lutte contre la drogue et le terrorisme dans 6 villes notamment Banfora, Bobo-Dioulasso, Zabré, Ouahigouya, Koupéla et Pouytenga.

« Il s’agit de les sensibiliser sur les dangers de la drogue, de les responsabiliser pour un changement de comportement et de les inciter à devenir des ambassadeurs de la lutte contre la consommation de la drogue dans leur environnement », a-t-il indiqué.

Des campagnes de sensibilisation sur la drogue et la sécurité, des émissions radiophoniques, des causeries éducatives et des thé-débats sont, entre autres, les principales activités prévues pour cette édition 2024.

Youssouf Sawadogo a précisé que le lancement des activités est prévu pour le samedi 2 mars 2024 à Saaba sous le patronage du ministre de la santé et de l’hygiène publique, Dr Robert Lucien Kargougou.

En rappel, « Oskimo Tour » est une caravane multimédia, artistique et de sensibilisation ciblant les jeunes sur le territoire national à travers des spectacles gratuits et en plein air.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

