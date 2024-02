Burkina Faso-Russie : Vers une signature d’une convention en matière de travail

publicite

Présent aux travaux du 8e Forum international du travail de Saint Pétersbourg, en Russie, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a échangé, le jeudi 22 février 2024, dans la capitale russe, avec le Directeur du Service Fédéral du Travail et de l’Emploi de la Fédération de Russie (ROSTRUD), Yuriy Ivankov.

Au cours de l’entretien, les deux personnalités ont, dans un premier temps, fait le point de la rencontre à l’inspection du travail intervenue deux jours plutôt, et dans un second temps, échangé sur l’évolution d’un projet de convention en matière de travail entre les deux pays, enclenché l’an dernier et dont la signature est toujours en cours.

A cet effet, Bassolma Bazié et Yuriy Ivankov ont discuté des termes de la convention et ont convenu d’accélérer le dossier pour le grand bonheur des travailleurs.

A l’issue des échanges, les deux parties se sont accordées pour la signature de cette convention courant le mois de juin. Cette convention permettra aux deux pays de se partager les expériences et les pratiques en matière de travail et de protection sociale.

Source : DCRP/MFPTPS

