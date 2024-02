8e Forum international du travail : Bassolma Bazié a échangé avec le gouverneur de Saint-Pétersbourg

publicite

Dans le cadre du VIIIe Forum international du travail de Saint-Pétersbourg, en Russie, le ministre en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié, a échangé avec le gouverneur de l’Etat de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov et le président de l’Assemblée législative, Alexander Belsky, le mercredi 21 février 2024.

Les questions de l’emploi des jeunes, la création d’emplois, le financement des programmes pour la jeunesse, le développement de l’éducation et le partage d’expériences dans la lutte contre le chômage étaient au menu des échanges entre les deux parties.

Il y a également des perspectives d’une coopération entre Saint-Pétersbourg et une ville burkinabè.

Après avoir rappelé que la coopération entre la Russie et le Burkina Faso avait débuté en 1963, le ministre d’Etat, Bassolma Bazié, a exprimé sa volonté de développer le partenariat et a noté qu’évaluer l’efficacité des relations est particulièrement important en temps de crise, lorsque les pays s’entraident et se soutiennent.

« Au stade actuel de l’histoire, nous souhaitons qu’elle se développe de manière encore plus dynamique. Il est également important que les citoyens du Burkina Faso défendent les valeurs traditionnelles – spirituelles et sociales – aux côtés de la Russie, qui les partage », a-t-il déclaré.

Le gouverneur Alexander Beglov a souligné que les questions soulevées lors du forum sont pertinentes non seulement pour la Russie, mais aussi pour les pays partenaires.

A l’écouter, les autorités fournissent des efforts pour soutenir les jeunes, créer les conditions permettant d’obtenir une éducation et un travail décents, ainsi que l’aide financière aux programmes visant au développement de la jeunesse.

« Nos pays ont des intérêts et des valeurs communes. Votre expérience nous intéresse et nous sommes prêts à partager la nôtre », a souligné Alexandre Beglov.

A cette rencontre, le directeur général de la fonction publique de la République du Burundi, Habonimana Esperanza, a également participé.

Source : DCRP/MFPTPS

