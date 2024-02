Energie : Les projets « certes ambitieux mais réalisables » des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES)

publicite

L’Atelier de concertation des Directeurs généraux et les Experts des sociétés nationales d’électricité des pays de l’Alliance des États du Sahel tenu du 20 au 22 février 2024 à Ouagadougou a défini des stratégies de sécurisation de l’approvisionnement des États de l’Alliance de Sahel (AES) en énergie électrique dont la mise en place d’une centrale nucléaire au plus tard en 2034.

Pour améliorer et sécuriser l’approvisionnement en énergie électrique, les sociétés nationales d’électricité des pays de l’AES se sont données la vision stratégique basée d’une part, sur la valorisation des ressources endogènes de production surtout facile à mettre en œuvre avec les lignes HTB d’évacuation et d’interconnexion, et d’autre part, la définition des mécanismes appropriés d’un système de distribution et de commercialisation.

Pour ce faire, les axes stratégiques suivants ont été définis. Il s’agit de la valorisation des ressources endogènes par le renforcement et l’optimisation des capacités de production internes des pays de l’AES. Également, il s’agira de développer les échanges d’électricité entre les États de l’AES mais aussi entre l’AES et les pays voisins.

Des lors, des actions à moyen et long termes ont été proposées pour garantir et sécuriser l’approvisionnement en énergie électrique dans l’espace AES.

Selon le rapport des travaux, il urge d’accentuer et de formaliser la coopération entre les sociétés nationales d’électricité dans les domaines d’exploitation, de la maintenance, de l’approvisionnement en combustibles et du développement des projets d’ici au 30 juin 2024 ; d’engager les études de réalisation des centrales à charbon au Niger au plus tard le 30 avril 2024 ; d’achever les travaux de construction de la ligne 330 kV Niamey- Ouagadougou au plus tard le 31 décembre 2025 ; de réaliser les travaux de construction de la ligne 330 kV Bobo – Sikasso au plus tard le 31 décembre 2026 ; de réaliser une étude d’évaluation exhaustive des potentialités hydroélectriques dans l’espace AES au plus tard le 30 juin 2025 ; de mener une étude de préfaisabilité pour la mise en place d’une centrale nucléaire commune aux pays de l’AES au plus tard le 31 décembre 2024 ; de mener une étude pour développer des centrales éoliennes de grande puissance au plus tard le 30 juin 2025 ; d’engager et finaliser le processus de mise en place d’usines de production des matériels et équipements électriques dans l’espace AES au plus tard le 31 décembre 2025.

À moyen terme, c’est-à-dire au plus tard en 2034, il s’agira de construire et mettre en service avant fin 2028, la centrale à charbon de Salkadamna d’au moins 600 MW avec la participation des deux autres pays et la ligne HTB 330kV Salkadamna – Niamey ; de réaliser des projets de centrales hydroélectriques dans l’espace AES issus de l’étude au plus tard en 2030 ; de réaliser une centrale nucléaire dans l’espace AES au plus tard en 2034 ; réaliser des centrales éoliennes de grande puissance au plus tard en 2034 ; de réaliser la ligne HTB Mopti – Ouahigouya – Kandadji – Niamey au plus tard en 2034.

À long terme, c’est-à-dire sur une période de 20 ans, il sera question de réaliser un pipeline reliant le Niger – Burkina – Mali. Par ailleurs, en plus du plan d’actions conjoint, les experts ont souligné la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des projets internes de chaque société à l’effet de faire face à la demande urgente.

Pour Souleymane Ouédraogo, le Directeur général de la Société Nationale Burkinabè d’Électricité (SONABEL), ces projets sont certes ambitieux mais réalisables. D’ailleurs, le rapport des activités est attendu par les trois chefs d’État, selon Souleymane Kéré, président du Conseil d’Administration de la SONABEL, représentant le ministre de l’énergie des mines et des carrières, à la clôture de l’atelier.

Akim KY

Burkina 24

