Bientôt une étude de préfaisabilité pour la mise en place d’une centrale nucléaire commune aux pays de l’AES

publicite

0 Partages Partager Twitter

Quelques recommandations ont été formulées à court terme à l’issue de l’atelier de concertation des Sociétés d’électricité des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) tenu à Ouagadougou du 20 au 22 février 2024.

La suite après cette publicité

Au plus tard en 2026, il urge de :

-accentuer et de formaliser la coopération entre les sociétés nationales d’électricité dans les domaines d’exploitation, de la maintenance, de l’approvisionnement en combustibles et du développement des projets d’ici au 30 juin 2024;

-engager les études de réalisation des centrales à charbon au Niger au plus tard le 30 avril 2024;

-achever les travaux de construction de la ligne 330 kV Niamey- Ouagadougou au plus tard le 31 décembre 2025;

-réaliser les travaux de construction de la ligne 330 kV Bobo – Sikasso au plus tard le 31 décembre 2026;

-réaliser une étude d’évaluation exhaustive des potentialités hydroélectriques dans l’espace AES au plus tard le 30 juin 2025;

-mener une étude de préfaisabilité pour la mise en place d’une centrale nucléaire commune aux pays de l’AES au plus tard le 31 décembre 2024 ;

-mener une étude pour développer des centrales éoliennes de grande puissance au plus tard le 30 juin 2025 ;

-engager et finaliser le processus de mise en place d’usines de production des matériels et équipements électriques dans l’espace AES au plus tard le 31 décembre 2025.

En perspective, il y a la réalisation d’une centrale nucléaire dans l’espace AES au plus tard en 2034. C’est ce qui est entre autres ressorti des recommandations formulées à court terme à l’issue de l’atelier de concertation des Sociétés d’électricité des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) tenu à Ouagadougou du 20 au 22 février 2024.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite