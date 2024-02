Energie électrique : Les Sociétés d’électricité des pays de l’AES en conclave à Ouagadougou

publicite

Les Sociétés d’électricité des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) sont en atelier à Ouagadougou du 20 au 22 février 2024. Il s’agit pour les techniciens de la EDM-SA, de la NIGELEC et de la SONABEL de peaufiner des stratégies de sécurisation de l’approvisionnement des pays membres en énergie électrique.

La présente rencontre des sociétés d’électricité des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) sur les stratégies de sécurisation et de l’approvisionnement des pays membres se veut un cadre d’échange, de réflexion et de partage d’expériences entre trois sociétés sœurs à savoir l’Énergie du Mali (EDM-SA), la Société Nigérienne d’électricité (NIGELEC) et la Société nationale d’électricité du Burkina Faso (SONABEL) qui vivent quasiment les mêmes réalités, selon Souleymane Ouédraogo, le Directeur général de la SONABEL.

C’est une rencontre voulue par les autorités du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui réunit des experts en production, en transport, en distribution et en commercialisation de l’énergie visant à jeter les bases d’une coopération énergétique entre les États membres de l’AES.

« Les derniers développements sociopolitiques commandent que les trois sociétés se rapprochent davantage et collaborent étroitement. En tant que techniciens, notre rôle est d’attirer l’attention de nos autorités sur les enjeux économiques, sociaux et même sécuritaires liés à l’approvisionnement de nos pays en énergie électrique dans un contexte sociopolitique sous régional difficile », a indiqué Souleymane Ouédraogo.

Pour Yacouba Zabré GOUBA, ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso, l’approvisionnement des pays de l’AES en énergie dans le contexte sociopolitique sous régional, oblige les sociétés d’électricité à repenser la stratégie d’approvisionnement en énergie.

« Il s’agira pour les trois pays liés par le destin, l’histoire et la géographie de développer des solutions et des stratégies endogènes pour garantir l’électricité à nos braves populations déjà éprouvées par l’ennemi commun qu’est le terrorisme. Il s’agira à court terme de trouver la stratégie à mettre en œuvre un approvisionnement sécurisé. À long terme, il sera question de développer la centrale nucléaire », a-t-il souligné.

« Quelles stratégies pour sécuriser l’approvisionnement des pays de l’AES en énergie électrique ? » Telle est la problématique qui réunit les techniciens de l’énergie électrique, de EDM-SA, de la NIGELEC et de la SONABEL à Ouagadougou pour poser le diagnostic des contraintes et difficultés liées à l’approvisionnement des pays.

Tous les métiers de l’électricité sont pris en compte à cet atelier ; ce qui permettra dans un premier temps de dresser un tableau clinique des systèmes électriques, dans un second temps, il s’agit de renforcer entre autres la capacité des pays de l’AES à anticiper les évènements et renforcer la planification.

Les conclusions de cet atelier de rencontre des sociétés d’électricité des États de l’AES sont attendues par les plus hautes autorités des trois États, selon Yacouba Zabré GOUBA.

Akim KY

Burkina 24

