Police Nationale : Une trentaine de policiers infirmiers outillés en premiers secours sur le théâtre des opérations

La Direction Générale de la Police Nationale a abrité du 06 au 10 février 2024, un atelier de formation des infirmiers en premiers secours sur les théâtres d’opérations. Placée sous la supervision du Directeur Général de la Police Nationale, l’Inspecteur Général de Police Roger OUEDRAOGO, cette session de formation a réuni plus d’une trentaine de Policiers venus des 13 régions du pays, évoluant dans le domaine de la santé.

Durant 5 jours, ils ont vu leurs compétences se renforcer en premiers secours sur le théâtre des opérations en se familiarisant notamment avec les techniques de prise en charge et de traitement des saignements massifs, les dégagements des voies respiratoires, la gestion d’une hémorragie et bien d’autres modules.

Il est à noter que cette formation a été possible grâce aux bonnes volontés et à l’accompagnement de l’Association GO PAGA et de l’ONG TAPS, une organisation nationale à but non lucratif intervenant dans le domaine de la santé.

Lors de la cérémonie de clôture de l’atelier, le premier responsable de l’institution policière a remercié les deux structures pour leur accompagnement dans le cadre de la tenue effective de la formation qui visait à outiller les Policiers infirmiers en premiers secours sur le théâtre des opérations, surtout dans ce contexte à fort défi sécuritaire que notre Nation traverse.

Egalement, il a félicité les participants pour l’assiduité dont ils ont fait montre durant le temps de la formation et les a invités à œuvrer toujours dans le même dynamisme pour que leurs collègues blessés sur les champs de bataille recouvrent une santé efficace.

L’atelier a pris fin par une remise des attestations de formation et de reconnaissance aux participants.

Source : Police Nationale

