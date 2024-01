Burkina Faso : La Police Nationale dispose d’un centre de formations et loisirs pour ses blessés

publicite

La Police Nationale dispose désormais d’un Centre de Formations et de loisirs pour ses blessés. L’infrastructure logée dans le groupement des compagnies républicaines de sécurité (CRS) à Dassasgho à Ouagadougou a été inaugurée ce vendredi 12 janvier 2024. Cette œuvre a été une réalité grâce aux soutiens de l’association Go Paga, Coris holding, l’amicale des femmes des impôts et CANAL+.

Le centre de formations et de loisirs offert à la Police Nationale par l’association Go Paga comprend une salle d’informatique, une salle d’entretien et de soutien, une salle de repos, une pharmacie, une bibliothèque, une cuisine et un espace de jeux.

La présidente de l’association Go Paga, Fadima Kambou, a fait savoir que le centre a un coût de 26 millions de FCFA et constitue le 4e espace offert aux Forces de défense et de sécurité (FDS).

A l’écouter, ce centre de formations et de loisirs épaulera la Police Nationale dans la prise en charge des blessés de guerre. « C’est pour permettre au commandement d’aller le plus loin possible dans la prise en charge de ses hommes. A l’endroit des FDS, vous n’êtes pas seuls et vous ne seriez pas seuls. Nous civils, nous sommes reconnaissants et disponibles pour vous. Go Paga jouera sa participation conformément à ses engagements pris depuis sa création depuis 2021 », a-t-elle précisé.

La fondation Coris a accompagné la mise en œuvre de ce centre. Emmanuel Sawadogo, président de la fondation Coris a noté que le centre est un espace dédié à la guérison, la réhabilitation et à la reconstruction physique et psychologique des blessés.

« C’est l’aboutissement d’un engagement envers nos héros qui ont sacrifié leur santé et parfois leur vie pour assurer notre sécurité. Ce centre de loisirs et de formation est une manifestation tangible de notre gratitude envers ceux qui portent le flambeau de la protection de notre nation. Ils (policiers) incarnent notre reconnaissance envers ces combattants qui ont subi des blessures dans l’exercice de leur mission rappelant que leur dévouement et leur courage ne sont pas vain et ne sont pas passés inaperçus. Aujourd’hui, ensemble nous créons un espace dédié à la guérison, à la réhabilitation et à la reconstruction physique et psychologique à nos héros blessés », a-t-il souligné.

Egalement, Souaibou Ba, responsable communication de Canal+ Burkina, a relevé que ce projet participe à leur responsabilité sociétale. En plus, l’amicale des femmes des impôts a mis la main à la poche pour la réalisation du centre. Habibou Go, présidente de l’amicale des femmes des impôts, a laissé entendre qu’avant de travailler aux impôts « nous sommes des mères, des épouses, des filles donc sensibles à la situation que traverse notre pays ».

Le Directeur Général de la Police Nationale, Roger Ouédraogo, a remercié l’ensemble des donateurs du jour. Il a fait savoir que ce centre viendra soulager un tant soit peu les blessés. « Les traumatismes ne se valent pas. Ce centre est véritablement une solution sur le court et sur le long termes pour permettre aux blessés de se réhabiliter et pourquoi pas de s’engager de nouveau (…) et de repartir au front », a-t-il relevé.

Lieutenant de Police François Nikéma, blessé lors d’une attaque a salué l’initiative de ce centre. « Ce n’était pas facile mais avec l’accompagnement de la hiérarchie et de ma famille, je suis en train de me rétablir. Ce centre va permettre de nous rétablir physiquement et moralement. Ce centre est la bienvenue. On est content », a-t-il indiqué. L’association Go Paga a annoncé l’inauguration d’une crèche pour la brigade nationale des sapeurs-pompiers.

