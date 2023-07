Veuves des policiers tombés : Le ministre délégué chargé de la sécurité visite le centre de promotion sociale de la Police nationale

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministre délégué, chargé de la sécurité, Mahamoudou Sana, a visité le centre d’éducation et de promotion sociale de la Police nationale ce mardi 25 juillet 2023 à Ouagadougou. Ce centre est dédié à la formation aux métiers et l’autonomisation financière des veuves des policiers tombés au combat.

La suite après cette publicité

Dans l’optique de s’imprégner des conditions d’apprentissage des veuves des policiers tombés au combat, le ministre Mahamoudou Sana a visité le centre d’éducation et de promotion sociale de la police nationale.

Le centre regorge actuellement de 41 stagiaires et les formations disponibles sont, entre autres, la couture, la coiffure, la cuisine et la saponification.

« Nous avons pris l’engagement de toucher du doigt les réalités du centre d’éducation et de promotion sociale de la Police nationale. C’est un centre qui accueille les veuves des policiers tombés aux combats et qui les forme pour assurer un meilleur avenir », a souligné le ministre délégué, chargé de la sécurité.

A l’issue de la visite des locaux, le ministre s’est engagé à améliorer leurs conditions de vie et de travail. « J’ai pu voir des braves dames en train d’apprendre beaucoup de choses. J’ai vu des dames fortes qui essayent de se trouver une activité professionnelle.

J’ai vu des dames prêtes à relever le défi et de ne pas se replier sur elles-mêmes. J’ai vu des dames engagées et j’ai été beaucoup touché. J’ai pris l’engagement d’améliorer leurs conditions de vie et de travail à partir de ce centre », a lancé Mahamoudou Sana. Egalement, il a profité lancer un appel à la solidarité nationale.

Zainata Sanfo, présidente de l’association des femmes unies et solidaires (AFUS) et porte-parole des bénéficiaires, a salué la visite du ministre. A l’écouter, ce centre va permettre aux veuves d’avoir un épanouissement financier.

En rappel, le centre d’éducation et de promotion sociale de la Police nationale a été construit avec la contribution de plusieurs partenaires à savoir la LONAB, l’association GO PAGA, Vista Bank, etc.

publicite