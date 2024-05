Burkina Faso : Des journalistes à l’école de la santé bucco-dentaire

publicite

Le ministère en charge de la santé a initié une formation à l’endroit des journalistes sur les affections bucco-dentaires et le Noma ce vendredi 10 mai 2024 à Ouagadougou. L’objectif était de permettre une sensibilisation à grande échelle sur la santé bucco-dentaire.

« Notre enquête STEP nationale qui s’occupe des facteurs de risques sur les maladies transmissibles a montré que 52,2% de la population avaient une dent cariée et 59,3% avaient des affections parodontale c’est-à-dire des infections des gencives et de la bouche », a informé d’entrée de jeu Dr Olivia Marie Angèle Ouédraogo, la directrice de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles.

Selon ses explications, ces chiffres non moins alarmants ont motivé la tenue de la formation au profit des journalistes. La rencontre avait pour objectif de permettre aux participants de non seulement d’avoir des informations sur les principales infections bucco-dentaires et aussi de relayer de façon efficace ces informations auprès de la population.

« Les affections bucco-dentaires et le noma restent une des préoccupations du ministère de la santé. Et selon l’annuaire statistique, nous avons plus de 172.000 cas de consultation pour les maladies bucco-dentaires dans nos formations sanitaires », a insisté Dr Olivia Marie Angèle Ouédraogo pour souligner l’importance de cette rencontre.

Dr Dan Kientega, chirurgien-dentiste, a indiqué qu’il existe une panoplie de maux bucco-dentaires dont la carie dentaire qui est très répandue, les traumatismes dentaires, le noma et les fentes labio-palatines c’est-à-dire des maladies congénitales.

Il a notifié que les maladies bucco-dentaires, quand elles ne sont pas bien prises en charge peuvent conduire à des cas extrêmes et même la mort. Il a poursuivi en proposant des conseils pratiques pour une bonne hygiène dentaire et une prévention des maladies bucco-dentaires. Il s’agit, entre autres, d’avoir une alimentation saine, se brosser les dents au minimum deux fois par jour et consulter un professionnel bucco-dentaire au moins une fois par an.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

