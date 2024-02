Gestion de la masse salariale : Les acteurs en conclave à Ouagadougou

publicite

Le ministre de l’économie, des finances et de la prospective, Dr Aboubacar Nacanabo, a présidé l’ouverture des travaux de la deuxième assemblée annuelle des services et du budget ce mardi 20 février 2024 à Ouagadougou. Durant deux jours, les participants vont échanger autour du thème « La gestion des dépenses du personnel dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion budgétaire ».

L’assemblée annuelle des services et du budget est une tribune pour la direction générale du budget d’échanger sur différentes thématiques afin de rendre plus efficaces et efficients les services du ministère de l’économie et des finances. Pour cette deuxième édition, il sera question pour les participants d’étudier la problématique sur la gestion de la masse salariale au Burkina Faso.

D’où le thème central « La gestion des dépenses du personnel dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion budgétaire ». Dr Aboubacar Nacanabo a rappelé l’importance de ce thème qui interpelle sur la nécessité de prendre en compte la soutenabilité budgétaire dans la mise en œuvre des différentes réformes.

« Nous devons faire en sorte que nos réformes aient peu d’impacts sur la dégradation de nos ratios sur l’efficacité de la masse salariale. L’évolution de la masse salariale au Burkina Faso au cours de ces dix (10) dernières années est inquiétante même s’il faut noter que des efforts sont déployés au quotidien pour sa maîtrise et la baisse de son ratio par rapport aux recettes fiscales. A titre illustratif, la masse salariale est passée de 500 milliards en 2013 à plus 1097 milliards en 2023 pour un ratio masse salariale sur recette fiscale de 47,55 », a-t-il souligné.

En plus du thème principal, deux sous thèmes seront traités. Cela dans le but de déceler des mesures pour la maîtrise des dépenses. Il s’agit de la « Gestion des dépenses de personnel et innovations apportées » et « Évolution de la masse salariale : quelle stratégie pour le respect des ratios ? ».

« Il s’agit de regarder, de façon beaucoup plus détaillée, quels sont les éléments de cette masse salariale. Et comment faire en sorte que nous puissions avoir une masse salariale maîtrisé qui tienne compte de la réalité du terrain. La masse salariale doit correspondre à un travail effectif réalisé sur le terrain.

C’est pour s’assurer que les rémunérations qui sont payées correspondent à un travail effectif. Et comment faire en sorte que nous puissions mettre en cohérence cette masse salariale avec le niveau d’évolution de nos recettes fiscales », a expliqué Dr Aboubacar Nacanabo.

In fine, le ministre en charge de l’économie a émis la doléance que les travaux permettent d’enrichir et d’améliorer les pratiques en lien avec la maitrise des dépenses du personnel. Aussi, a-t-il souhaité que les échanges aboutissent à des recommandations et les résolutions pertinentes qui soient à la hauteur des attentes.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

