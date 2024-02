Club des jeunes pour la promotion de la coopération Sino-Burkinabè (CJPC-BF) : Une conférence pour amorcer son programme annuel 2024

publicite

Dans le cadre du lancement de son programme annuel 2024, le Club des jeunes pour la promotion de la coopération Sino-Burkinabè (CJPC-BF) a organisé ce jeudi 22 février 2024 à Ouagadougou une conférence publique autour du thème « Place des technologies dans le développement des Nations ».

Le Club des jeunes pour la promotion de la coopération Sino-Burkinabè entend amorcer l’année 2024 avec plusieurs projets. Son coordonnateur général national Abdoul Razahagou Dene a annoncé qu’il est prévu entre autres activités une cérémonie d’accueil des nouveaux membres, un séminaire sur la coopération commerciale, un projet de permis de conduire, la semaine de la coopération Sino-Burkinabè, des conférences sur la coopération éducative, un atelier de restitution du forum sur la coopération Chine-Afrique, le festival de la coopération Sino-Burkinabè et une conférence de lancement.

La conférence de lancement qui marque les activités de l’année 2024 est placée sous le thème « Place des technologies dans le développement des Nations ». Selon Abdoul Razahagou Dene, elle a pour objectif de promouvoir la technologie dans le processus de développement.

En outre, Idrissa Ramdé, le président du comité d’organisation de la conférence a soutenu que le choix du thème n’est pas fortuit. Pour lui, cela témoigne de leur engagement à saisir les opportunités offertes par les avancées technologiques. « Cette journée nous offre une opportunité unique de réfléchir à la manière dont la technologie peut façonner notre avenir, influencer nos vie et créer des opportunités pour les jeunes générations », a-t-il notifié.

La représentante de l’ambassade de la Chine, Lui Hui a renchéri sur l’importance de la thématique abordée en signifiant qu’elle est pertinente et opportune. « Pertinent parce que la technologie occupe une place stratégique dans le développement d’un pays et opportun car la coopération Sino-Burkinabè est au beau fixe et s’inscrit dans un esprit de partage et d’amitié sincère », a-t-elle insisté.

Elle a poursuivi en affirmant l’engagement de la Chine à partager avec le Burkina Faso son expérience, ses connaissances et sa technologie à travers des projets de coopération. A noter que la conférence publique s’est tenue au sein de l’Institut supérieure des technologies (IST) Ouaga 2000.

Abdoul Bandé, associé directeur de l’IST Ouaga 2000 a salué l’initiative du Club des jeunes pour la promotion de la coopération Sino-Burkinabè. D’ailleurs il a exhorté les participants à suivre d’une oreille attentive les différentes communications.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

