Retour sur Actu | Burkina Faso : Les temps forts de la semaine du 2 au 8 février 2026

La semaine du 2 au 8 février 2026 a été marquée au Burkina Faso par une série de décisions majeures et d’initiatives fortes, traduisant une dynamique d’action sur les plans économique, sécuritaire, social, sanitaire, spirituel et culturel.

Économie : L’actionnariat populaire prend de l’ampleur

Sur le plan économique, l’actionnariat populaire franchit un cap décisif. Grâce à un partenariat stratégique entre La Poste Burkina Faso et l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), les citoyens peuvent désormais souscrire dans tous les guichets postaux du pays, rapprochant ainsi le financement communautaire des populations.

Dans la même dynamique, la troisième édition de la Semaine de l’Épargne et de l’Investissement 2026 a ouvert ses portes à Ouagadougou, avec pour ambition de transformer l’épargne citoyenne en levier d’accès au logement et de développement national.

Sécurité : Renforcement des capacités opérationnelles

Sur le terrain sécuritaire, les autorités ont posé des actes forts. Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a offert 2 000 motos de type YENTO à la Police Nationale, un geste historique destiné à renforcer la mobilité, le maillage sécuritaire et la rapidité d’intervention des forces de l’ordre, à quelques mois du lancement de la Brigade Motorisée de Sécurité et d’Intervention.

Dans le même esprit de défense de la patrie, la traditionnelle montée des couleurs à la place d’armes Ladji Yoro a été marquée par un message ferme du Chef d’État-Major Général des Armées contre toute tentative de déstabilisation. Toujours dans cette dynamique, 351 nouvelles recrues issues du recrutement exceptionnel ont officiellement rejoint les rangs des Forces armées nationales après leur sortie au camp Général Baba Sy.

Santé et protection sociale : Des avancées significatives

Sur le plan social et sanitaire, l’État renforce la protection des populations. Face à la circulation de produits douteux, les contrôles sur les serviettes hygiéniques ont été intensifiés afin de préserver la santé des femmes et des jeunes filles.

Le secteur de la santé enregistre également une avancée majeure avec le succès de la deuxième session de transplantations rénales au CHU de Tengandogo, redonnant espoir aux patients souffrant d’insuffisance rénale. Parallèlement, la lutte contre l’hépatite B se poursuit dans les établissements scolaires à travers des campagnes de sensibilisation et de dépistage.

Développement et cadre de vie : Cap sur la résilience

Dans le domaine du développement, le gouvernement a rendu publique la liste de 100 infrastructures hydrauliques retenues pour des travaux de curage, en vue de soutenir durablement les activités agro-pastorales et halieutiques à travers le pays.

À Ouagadougou, la Brigade Laabal s’est également illustrée par une opération coup de poing contre l’insalubrité au marché de bétail de Tanghin, visant à restaurer l’ordre et l’hygiène dans cet espace stratégique.

Engagement citoyen et symboles forts

La semaine a aussi été marquée par de forts symboles citoyens et patriotiques. Le jeune Kris Ivan Zida, âgé de 7 ans, a offert un bon de carburant de 100 000 francs CFA à l’agence Faso Mêbo, appelant à la mobilisation nationale pour la construction de l’autoroute Ouaga-Bobo sans recours au crédit.

Foi et culture : Entre prière et mémoire

Sur le plan spirituel, des milliers de fidèles catholiques se sont rassemblés au sanctuaire marial de Yagma, le dimanche 8 février 2026, pour prier en faveur de la paix au Burkina Faso et dans l’Alliance des États du Sahel. Ce pèlerinage, placé sous le thème des 125 ans d’évangélisation à Ouagadougou, a marqué l’ouverture de l’année jubilaire, en présence de hautes autorités religieuses et politiques.

Enfin, la mémoire et la culture ont vibré au rythme de l’hommage rendu au Capitaine Thomas Sankara et à ses compagnons, du festival Toa Yaka à Tougan, symbole de résistance culturelle, et du retour musical de la cantatrice Marie Gayéri avec son album Yedimpo.

Du 2 au 8 février 2026, le Burkina Faso avance, se mobilise et garde le cap, porté par l’action, la foi et l’espérance collective.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24