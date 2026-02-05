Hommage du Capitaine Anderson Medah : « Le Capitaine Thomas Sankara a été et est pour les Burkinabè le plus grand modèle que nous avons pu avoir »

Le 4e cérémonial d’hommage militaire, moment solennel de recueillement et d’hommage à Thomas Sankara et à ses 12 compagnons, a été exécuté, ce jeudi 5 février 2026, au Mémorial Thomas Sankara, à Ouagadougou. Trois institutions, à savoir la Présidence du Faso, la Grande Chancellerie et la Commission de l’informatique et des libertés (CIL) ont particulièrement été invitées. Cet acte a été précédé d’un don de 600 élèves de l’école Balkuy A, dans le cadre du projet « Ma brique pour Sankara ».

Le 4e cérémonial d’hommage militaire a été exécuté par le groupement d’escorte et d’honneurs de la Gendarmerie nationale. Deux tableaux ont composé le cérémonial.

Le premier tableau a été celui de la grande relève de la garde du mémorial Thomas Sankara. Il s’agit du remplacement d’une garde par une autre. Son objectif, assurer la sécurité des lieux.

Le second tableau, la sortie des chevaux, laisse transparaître la gloire du militaire et la dimension mythique du Père de la Révolution burkinabè. Un hymne dédié à Thomas Sankara a ensuite été chanté par des enfants, dont les élèves de l’école Balkuy A.

Pour le ministre directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Anderson Medah, ce cérémonial nous rappelle l’intemporalité de l’homme (Thomas Sankara), son œuvre et son combat.

« Le Capitaine Thomas Sankara a été et est pour les Burkinabè le plus grand modèle que nous avons pu avoir », a-t-il déclaré. Il a aussi indiqué qu’aujourd’hui, le flambeau de la combativité du Père de Révolution burkinabè est porté par le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré.

Avant ce cérémonial d’hommage militaire, les élèves de l’école Balkuy A, dans le cadre du projet « Ma brique pour Sankara », ont remis au mémorial la somme de 150 000 F CFA. Lesdits élèves ont aussi eu droit à une visite guidée du mémorial.

Pour rappel, dans la dynamique de la promotion des idéaux du Père de la révolution et en vue de marquer l’esprit des visiteurs du mémorial sur l’héritage du Président Thomas Sankara, il est institué depuis le 15 octobre 2025, un cérémonial d’hommage militaire chaque premier jeudi du mois.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24