Sécurité hydraulique : Le Burkina Faso dévoile la liste des 100 barrages prioritaires pour une vaste opération de curage

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques a officiellement rendu publique la liste des 100 infrastructures hydrauliques retenues pour des travaux de curage à travers le territoire national. Cette initiative d’envergure vise à restaurer les capacités de stockage d’eau pour soutenir durablement les activités agro-pastorales et halieutiques du pays.

Le programme de réhabilitation s’étend sur une vaste partie du Burkina Faso, touchant des provinces stratégiques pour l’économie rurale. Dans la partie ouest et la boucle du Mouhoun, les travaux concernent notamment les barrages de Karouka, Tia, Tchériiba et Sao dans la province du Mouhoun, ainsi que plusieurs sites dans les Balé (Ouroubonon, Sipohin, Vy) et le Tuy (Koumbia, Bouendé, Fafo).

Le Sud et le Sud-Ouest ne sont pas en reste avec des interventions prévues à Loropéni et Lokosso (Poni), ou encore à Dissihn et Gueguéré (Ioba). Plus au sud, le barrage de Kaya Naviou dans le Nahouri est également inscrit sur la liste.

L’analyse des sources révèle une concentration importante de chantiers dans la province du Kadiogo, particulièrement dans la commune de Koubri où plus d’une dizaine de sites ont été identifiés, tels que Gonse, Boussouma, Nabazanan, Boundoughin et Poedogo,. Les communes de Saaba (Grand tensobintenga, Koala), Komsilga (Yaaba) et Pabré (Zibako) sont également concernées par cette opération de curage.

La province du Kouritenga représente un autre pôle majeur d’intervention. La ville de Koupéla verra ses secteurs 3, 4 et 5, ainsi que les villages environnants comme Tambella et Gorgho, bénéficier de ces travaux de dragage. D’autres communes de la province, comme Andemtenga et Gounghin, figurent aussi dans le document officiel.

Renforcer la résilience des populations rurales

Cette opération de curage systématique touche également des zones à forte activité agricole comme :

Le Plateau Central et le Nord : Avec des sites à Korsimoro, Kaya et Pibaoré dans la province de Sandbondtenga, ainsi qu’à Guibaré et Kongoussi dans le Bam.

Le Centre-Ouest : Les provinces du Sanguié (Réo, Kyon, Ténado) et du Boulkiemdé (Sabou, Nanoro) sont intégrées au programme.

Le Bazèga : Une forte mobilisation est attendue à Kombissiri, Doulougou et Saponé, avec des travaux prévus sur les barrages de Gana, Koassa, Sincene et Nangouma.

Conformément à la vision de souveraineté alimentaire et de modernisation des infrastructures évoquée dans nos échanges précédents, ce plan massif de curage des 100 barrages constitue un levier essentiel pour le désenclavement hydraulique et le développement endogène des régions du Burkina Faso.

la liste des 100 barrages