Bambifoot 2025-2028 : 1000 enfants de 8 régions à l’école du football de base au Burkina Faso

Le Président de la Fédération Burkinabè de Football (FBF) a procédé, ce jeudi 5 février 2026 à Ouagadougou, au lancement de la saison 2025-2028 du programme Bambifoot. Ce programme, qui a vu officiellement le jour en 2019, s’inscrit dans le cadre de la politique générale de la FBF en matière de développement du football de base. Le lancement officiel est intervenu au cours d’un atelier national, regroupant les coordonnateurs régionaux de Bambifoot.

Après une brève interruption à la suite de la phase 2019-2022, le programme Bambifoot reprend ses droits au Burkina Faso. La Fédération Burkinabè de Football a officiellement donné le top départ de la cuvée 2025-2028 de l’événement.

A travers ce programme soutenu par la FIFA, la FBF réaffirme son engagement en faveur de la relève, l’éducation par le sport et l’égalité de chance pour les tous les enfants du Burkina Faso. Il vise essentiellement l’épanouissement, la détection de talents et la formation technique à travers des festivals de mini-matchs et des concours.

Cette saison va concerner 1000 enfants de 9 ans, dont 800 garçons et 200 filles de 50 équipes d’écoles primaires de 8 chef-lieux de régions du pays. Ce sont notamment Ouagadougou, Ouahigouya, Koudougou, Gaoua, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo etc.

Pour le Président de la FBF, le Colonel-Major Oumarou Sawadogo, ce programme, au-delà d’être un cadre de formation et de détection, constitue une véritable école de formation humaine et sportive. Il est fondé, selon lui, sur des valeurs de discipline, de respect, de solidarité, d’esprit d’équipe et de dépassement de soi.

« Notre ambition est de bâtir dès la base, un socle solide pour l’avenir du football burkinabè, tout en favorisant l’épanouissement global de nos enfants. Je voudrais donc remercier la FIFA dont l’accompagnement financier a rendu possible la mise en œuvre de ce programme. Ce soutien témoigne de la confiance accordée à notre fédération et à notre vision pour le développement local du football au Burkina Faso », a soutenu le Colonel-Major Oumarou Sawadogo.

Pour le Directeur Technique de la FBF, Pascal Yougbaré, deux volets d’activités constituent le programme Bambifoot. Le premier volet se traduit par des formations hebdomadaires et des formations pendant les congés, avec des éducateurs formés niveau Licence D. Au nombre de 50, chaque éducateur est affecté dans chacune des 50 écoles constituant les équipes.

Le second volet porte sur les compétitions. Ce volet, selon le DTN, comporte deux niveaux : le niveau rassemblement qui regroupe 4 ou 5 équipes avec une proposition d’activités diversifiées (activités ludiques, d’éveil, etc) pour développer le football à la base. L’autre niveau concerne le festival.

« Le festival regroupe sur un même plateau plus de 100 participants, à travers des compétitions, des jeux de précision et de de technique, des matchs réduits avec un système de rotation. L’essentiel au niveau des festivals, c’est de pouvoir composer des équipes venant de tous les groupes. L’idée est d’amener l’enfant à s’exprimer aisément, à avoir une capacité d’adaptation de sorte à s’intégrer facilement dans de nouveaux groupes », a-t-il expliqué.

Bambifoot en rappel est un programme de la Fédération Burkinabè de Football (FBF), financé par la FIFA, visant à promouvoir le football de base pour les enfants de 9 à 12 ans (garçons et filles) au Burkina Faso.