Communiqué | Avis de recrutement d’un Directeur Commercial et Marketing (DCM)  

Fondée en 2012 à Ouagadougou, l’entreprise Song Naba Distribution (SND) annonce le recrutement d’un Directeur Commercial et Marketing (DCM) pour piloter sa nouvelle phase de croissance. Ce recrutement stratégique vise à consolider le leadership de la société au Burkina Faso tout en projetant ses activités à l’échelle de la sous-région ouest-africaine,.

S’étant rapidement imposée comme un acteur incontournable dans la fourniture de matériaux de construction de premier choix, SND intervient également dans la bureautique, le matériel informatique, les BTP et les aménagements hydro-agricoles,. Dans le cadre de l’expansion de ses activités, l’entreprise recherche un membre pour son top management capable de définir et de piloter une vision commerciale et marketing d’envergure,.

Le futur DCM, rattaché directement à la Direction Générale, aura la lourde tâche de superviser les équipes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, tout en coordonnant la communication digitale de la marque,. Sa mission principale sera de conquérir de nouveaux marchés dans la sous-région, en identifiant des opportunités de croissance et en structurant des partenariats stratégiques adaptés aux spécificités de chaque pays,.

Le profil recherché est celui d’un leader pragmatique, orienté terrain, doté d’une expérience minimale de 10 ans, dont au moins 5 ans à un poste de direction senior,. L’entreprise exige une expertise avérée dans la distribution de matériaux de construction ou de produits industriels (plomberie, fer, peinture, etc.).

Les attentes de la Direction Générale sont chiffrées et rigoureuses. Le titulaire du poste sera évalué sur des indicateurs de performance (KPI) précis, notamment :

Une croissance du chiffre d’affaires supérieure ou égale à 30 % par an.

Le maintien d’une marge brute d’au moins 20 %.

Un taux de notoriété assistée de 40 % sur le marché cible.

Le recrutement d’au moins 15 nouveaux clients B2B par an.

Modernisation et digitalisation des processus

Au-delà des ventes, le DCM devra exceller dans la gestion financière et administrative en élaborant les budgets de sa direction et en supervisant le recouvrement. La maîtrise d’outils de gestion modernes, tels que le logiciel Odoo/CRM, est fortement souhaitée pour optimiser le pipeline commercial et le reporting mensuel destiné au comité de direction (CODIR),,.

Modalités de candidature

Les candidats intéressés, titulaires d’un Bac +4/5 en Commerce ou Marketing, ont jusqu’au 15 février 2026 pour soumettre leur dossier,. Ce dernier doit comprendre une lettre de motivation (incluant les prétentions salariales), un CV détaillé et les copies des diplômes.

Les dossiers doivent être envoyés par voie électronique à l’adresse : [email protected] avec la mention « Candidature – poste de DCM » en objet. SND précise que seules les candidatures présélectionnées feront l’objet d’un contact ultérieur.

TDR-Poste de Directeur Commercial et Marketing