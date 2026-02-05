Bénin : La Vision 2060 trace une feuille de route ambitieuse pour le développement

Le Bénin se projette résolument dans le long terme. Le mardi 3 février 2026, le gouvernement béninois a officiellement lancé la Vision Bénin 2060, baptisée « Alafia, un monde de splendeurs », une feuille de route stratégique destinée à orienter le développement économique, social et institutionnel du pays au cours des 35 prochaines années.

Fruit d’un diagnostic national approfondi, ce document stratégique met en lumière plusieurs leviers majeurs de transformation, au premier rang desquels figure la transition numérique. Les autorités entendent accélérer le développement des technologies numériques, avec une attention particulière portée à l’intelligence artificielle (IA), considérée comme un moteur clé de modernisation et de compétitivité.

Selon le gouvernement, la Vision nationale de développement 2060 positionne la technologie non seulement comme un outil de modernisation, mais également comme un levier structurant de souveraineté, d’innovation et d’émancipation collective.

Pour réussir cette transition à l’horizon 2060, les autorités béninoises prévoient de garantir une inclusion numérique équitable sur l’ensemble du territoire, d’investir dans la souveraineté technologique à travers la recherche, la formation et l’innovation locale, de renforcer la sécurisation du cyberespace et des infrastructures stratégiques, et d’intégrer pleinement le numérique dans les politiques publiques, éducatives et productives.

La transformation numérique est appelée à impacter en profondeur plusieurs secteurs clés. Dans le domaine de la santé, des investissements sont annoncés dans les technologies médicales et la digitalisation du système sanitaire. Le secteur de l’éducation bénéficiera également d’une adaptation accrue aux outils numériques afin de démocratiser l’accès aux contenus éducatifs et de promouvoir l’éducation technologique, facilitant ainsi l’insertion des jeunes dans l’économie numérique et les industries du futur.

Dans les secteurs productifs, l’intégration des technologies de l’information, du numérique et de l’intelligence artificielle vise à optimiser les processus de production, renforcer la traçabilité, stimuler l’innovation et améliorer la productivité. La modernisation de l’administration publique constitue enfin un pilier central de cette vision, avec pour ambition de bâtir des services publics plus performants, accessibles, numérisés et centrés sur les besoins des citoyens.

Avec la Vision Bénin 2060, le pays affiche ainsi sa volonté de se doter d’un cadre stratégique ambitieux pour relever les défis du futur et bâtir un développement durable, inclusif et souverain.

Source : L’observateur Info