Ouagadougou : La Brigade Laabal met en vente du gaz confisqué des mains de vendeurs illégaux

« La Brigade laabal met en vente du gaz confisqué des mains de vendeurs illégaux. Vous pouvez vous procurer ce gaz au siège de la Brigade laabal situé juste après le Mémorial Thomas-SANKARA en allant vers le SP-CNLS/IST.

Les fonds récoltés seront versés à Faso Arzèka. Par cette vente la Brigade laabal entend soulager les consommateurs en cette période de forte demande en gaz butane.

Pour tout renseignement, contacter le 50 40 05 04. Brigade laabal, un instrument civique de régulation sociale au service de la Refondation de la Nation !

NB : « Apportez une bouteille de gaz vide, payez et procédez à l’échange », lit-on dans un communiqué de la Brigade publié sur sa page Facebook.