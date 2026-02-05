Grand Prix cycliste RTB : La 2e édition annoncée pour le 15 février 2026 avec les pays de l’AES

La deuxième édition du « Grand Prix cycliste RTB » se tiendra le dimanche 15 février 2026 à Ouagadougou, précisément sur le boulevard Noël Isidore Thomas Sankara. Pour cette année encore, les deux catégories sont concernées ; les hommes pédaleront 127,5km et les dames auront un trajet de 30,6 km. Aussi, les deux autres pays de l’espace AES marqueront de leurs présences à ce deuxième cap. L’annonce officielle a été faite ce jeudi 5 février 2026.

Qui succédera à Soumaïla Ilboudo (AJCK) chez les hommes et à Awa Bamogo chez les dames ? La réponse sera connue au soir du 15 février 2026. Pour cette édition, placée sous le thème « Avec le Peuple, la RTB pédale pour la Victoire », les athlètes s’affronteront sur un circuit fermé de 5,1 km.

Chez les hommes, 25 tours seront effectués, soit une distance totale de 127,5 km. Par contre chez les dames, 6 tours est à effectuer, soit une distance de 30,6 km. À ce jour, environ 98 coureurs chez les hommes et 35 chez les dames sont déjà inscrits. Le Comité d’organisation a souhaité plus avant la fin des inscriptions.

À travers cet événement, la RTB ambitionne d’offrir un programme sportif de qualité tout en envoyant un message fort au reste du monde : le Burkina Faso reste debout, résolument tourné vers le développement et l’épanouissement de ses populations.

Selon le Directeur Général de la RTB, Galip Somé, ce rendez-vous est un levier pour promouvoir la « petite reine » et améliorer les performances nationales. « Le cyclisme est un sport d’endurance qui exige résilience et ténacité. À travers cette image, nous avons souhaité accompagner le peuple vers la victoire. Nous espérons que cette compétition viendra renforcer la résilience de nos concitoyens », a expliqué Galip Somé.

L’innovation majeure de cette année est l’ouverture de la compétition aux autres États membres de l’AES (Alliance des États du Sahel). Le vice-président de la Fédération burkinabè de cyclisme, Lazare Zabré, a rassuré sur le niveau de la compétition. Pour lui tous les participants, nationaux comme internationaux, sont issus de clubs de haut niveau ainsi ceux qui viendront des deux autres pays.

Chez les Hommes, le vainqueur repartira avec un chèque de 1 000 000 F CFA, le deuxième avec 600 000 F CFA. Au total, une enveloppe de 2 900 000 F CFA sera partagée entre les 10 premiers. Côté dames, la masse totale des prix à partager s’élève à 1 825 000 F CFA.

Les meilleures des -20 ans seront aussi récompensées ainsi que le premier de l’AES. D’autres primes et récompenses spéciales ont également été annoncées pour encourager l’excellence sur la piste.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24