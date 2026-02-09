Dédougou : Maître Soumaïla Dakuo contribue à doter le Centre médical militaire d’un bâtiment moderne

Le Centre médical militaire (CMM) du camp Nazi Boni à Dédougou a officiellement réceptionné, le vendredi 6 février 2026, un nouveau bâtiment d’hospitalisation. Cette infrastructure moderne, réalisée grâce à une mobilisation conjointe des secteurs public et privé, vise à améliorer la prise en charge sanitaire des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ainsi que des populations civiles de la région de Bankui.

D’un coût global estimé à 74 millions de FCFA, le bâtiment s’étend sur une superficie de 285 m². Conçu pour offrir un cadre de soins adapté et fonctionnel, il comprend entre autres, deux grandes salles d’hospitalisation d’une capacité totale de 20 lits, avec possibilité d’extension, des blocs sanitaires intégrés, une salle de soins, une salle de garde et une salle de consultation, un magasin, un local technique et un hall d’attente.

Cette nouvelle infrastructure vient renforcer durablement les capacités opérationnelles du centre médical, dans un contexte où la demande en soins demeure soutenue.

Le projet trouve son origine dans une promesse formulée en mai 2025 par le ministre d’État, Émile Zerbo, après avoir constaté les conditions d’hospitalisation des soldats blessés. Pour concrétiser cet engagement, le personnel du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité (MATM) a renoncé volontairement à ses indemnités journalières liées aux Conseils d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année 2025.

Les sessions ayant été organisées par visioconférence, les économies réalisées ont été réaffectées à la construction du bâtiment. Une démarche saluée comme un exemple de gestion optimisée des ressources publiques au service de l’intérêt national.

Le projet a également bénéficié du soutien de Maître Soumaïla Dakuo, notaire et ancien président de l’Ordre des notaires, dont l’appui a permis d’accélérer la réalisation des travaux.

La cérémonie d’inauguration a été coprésidée par le ministre d’État chargé de la Défense, le Général de division Célestin Simporé, et le ministre d’État Émile Zerbo. À cette occasion, les autorités ont rappelé l’importance d’un système de santé performant pour soutenir l’engagement des forces combattantes.

La coupure du ruban a été suivie d’une visite des installations et d’échanges avec des blessés de guerre. Une plantation d’arbres symbolique a également marqué l’événement, traduisant la volonté d’inscrire cette initiative dans la durée.

À travers cette réalisation, les autorités entendent renforcer les infrastructures sanitaires militaires tout en illustrant l’esprit de solidarité nationale en faveur des défenseurs de la patrie.