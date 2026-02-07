Autonomisation féminine : La série « Femmes au foyer » fait son entrée sur les écrans burkinabè

Le vendredi 6 février 2026 à Ouagadougou, s’est tenu le gala de lancement de la série télévisée « Femmes au foyer », une œuvre de la réalisatrice, scénariste et productrice burkinabè Kady Traoré. L’événement a réuni acteurs du cinéma, partenaires culturels et invités autour d’une production engagée, dédiée à la condition féminine et à l’autonomisation des femmes.

Produite par Athena Films, « Femmes au foyer » est une série télévisée de 25 épisodes qui retrace le parcours de quatre femmes Hélèna, Michelle, Bibiane et Awa engagées dans une lutte quotidienne pour concilier vie professionnelle et vie de foyer.

À travers leurs trajectoires, l’œuvre met en lumière les obstacles sociaux, familiaux et culturels auxquels les femmes sont confrontées dans leur quête d’épanouissement.

Dans une société encore marquée par de nombreux préjugés, où la femme est souvent cantonnée aux tâches domestiques, la série interroge la difficulté pour celles-ci de s’imposer dans des carrières professionnelles. « Femmes au foyer » met ainsi en exergue le travail des femmes, leurs droits, leur contribution au développement et leurs conditions de vie dans la société africaine contemporaine.

Selon la réalisatrice, le projet puise sa source dans une histoire vécue. « À l’origine, c’était un documentaire inspiré du parcours d’une femme engagée politiquement, contrainte de renoncer à sa carrière parce que son mari s’y opposait.

J’ai compris qu’il existait beaucoup de mécanismes invisibles dans les foyers qui empêchent les femmes de faire carrière », a confié Kady Traoré. Elle a alors opté pour le format de la série télévisée afin de développer les histoires sur la durée et toucher un public plus large.

Tournée entièrement au Burkina Faso sur une période de sept mois, la série a nécessité un budget estimé à environ 200 millions de FCFA, mobilisé progressivement grâce à des financements initiaux et à la recherche de partenaires.

Le gala de lancement a également été marqué par des remises de trophées et d’attestations. Des membres des équipes techniques et artistiques ayant participé au tournage ont été distingués, tout comme d’anciens acteurs. Le Directeur général de la Radiodiffusion Télévision du Burkina, Atéridar Galip Somé, a, pour sa part, reçu une attestation de reconnaissance pour son accompagnement.

L’événement a par ailleurs séduit par la qualité de l’organisation artistique. Les maquillages, les décors, les costumes et les accessoires ont contribué à recréer fidèlement l’univers de la série, témoignant du soin apporté aux détails et du professionnalisme des équipes mobilisées.

Avec Femmes au foyer, Kady Traoré signe une œuvre engagée qui invite à la réflexion sur la place de la femme, son rôle et son droit à l’épanouissement dans la société africaine contemporaine.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24