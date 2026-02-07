Premier League : Dango Ouattara buteur et passeur pour son 100e match

Dango Ouattara a marqué le but de la victoire pour Brendfort.

Dango Ouattara est en forme avec Brentford en Premier League. À l’occasion de la 25e journée disputée le samedi 7 février 2026, l’attaquant burkinabè s’est illustré en inscrivant le but de la victoire de son équipe à cinq minutes de la fin.

Un grand match pour Dango Ouattara, titularisé lors de cette rencontre face à Newcastle. Alors que Brentford était déjà mené, Dango Ouattara, aligné sur le flanc gauche, s’illustre en délivrant une passe décisive à Vitaly Janelt, qui égalise (1-1) à la 37e minute de jeu, avant que Brentford ne prenne l’avantage juste avant la mi-temps sur penalty (1-2). Mais Newcastle réduit également la marque sur penalty.

Très en verve, Brentford s’appuie sur l’international burkinabè. Servi en profondeur, l’attaquant burkinabè décoche une demi-volée du gauche pour trouver le chemin des filets à cinq minutes de la fin (2-3). Ce sera le but de la victoire pour Brentford, 7e de Premier League.

     
