Communiqué | Avis de recrutement d’un journaliste en langue

Burkina24, média en ligne de référence au Burkina Faso, dans le cadre du renforcement de sa rédaction, recrute un journaliste en langue nationale.

Missions principales :

Sous l’autorité du Rédacteur en chef, le journaliste en langue aura pour missions de :

Produire et présenter des contenus journalistiques (articles, reportages, interviews) en langue nationale ;

Traduire et adapter des informations d’actualité du français vers la langue nationale concernée (ou inversement) ;

Participer à la couverture des événements politiques, économiques, sociaux et culturels ;

Contribuer à la valorisation des langues nationales à travers un traitement professionnel de l’information ;

Respecter les règles d’éthique et de déontologie journalistique.

Profil recherché

Être titulaire d’un diplôme en journalisme, communication ou domaine équivalent (souhaité) ;

Maîtrise parfaite d’au moins une langue nationale (mooré, dioula, fulfuldé ou autre) et du français ;

Bonne culture générale et intérêt marqué pour l'actualité nationale et internationale ;

Capacité à travailler sous pression et dans le respect des délais ;

Aisance à l’oral et à l’écrit ;

Une expérience dans un média serait un atout.

Conditions

Disponibilité immédiate souhaitée

Composition du dossier

Une lettre de motivation ;

Un curriculum vitae détaillé ;

Tout document attestant de l’expérience professionnelle

📩 Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse suivante :

[email protected], [email protected] ou dépôt physique au siège de BURKINA24

📅 Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2026 à 17H