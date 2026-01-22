Série télévisée “Femmes au foyer” : Le nouveau défi de Kady Traoré à Ouagadougou

Le paysage audiovisuel burkinabè s’enrichit d’une nouvelle œuvre engagée. La maison de production Athena Films a présenté, lors d’un point de presse, sa nouvelle série de fiction intitulée “Femmes au foyer”. Le lancement officiel est prévu pour le 06 février 2026 à l’hôtel Azalaï de Ouagadougou.

Réalisée et scénarisée par Kady Traoré, la série “Femmes au foyer” suit le destin croisé de quatre héroïnes : Héléna, Michelle, Bibiane et Awa. Ces femmes battantes mènent un combat quotidien pour s’affirmer dans une société encore marquée par de profonds préjugés.

Le récit explore la difficulté pour les femmes de concilier ambitions professionnelles et vie domestique dans un contexte qui les cantonne trop souvent à la cuisine.

Pour la réalisatrice et scénariste Kady Traoré, ce projet est un cri du cœur. « Ce film est d’une importance capitale car il s’inspire de réalités proches. Je vois des femmes privées d’activité professionnelle par leurs époux, des violences domestiques passées sous silence ou encore l’exploitation de filles de ménage », a-t-elle soutenu.

L’ambition de Kady Traoré dépasse le simple divertissement. Elle souhaite susciter une prise de conscience collective, interpeller la société civile et les décideurs politiques sur la question de l’autonomisation financière des femmes.

« Ce film se positionne comme un miroir face à nous-mêmes », explique-t-elle. « Lorsqu’on aperçoit ses défauts dans une glace, il n’y a plus besoin de les énumérer. “Femmes au foyer” est une peinture fidèle de nos cités africaines », a-t-elle poursuivi. Par ailleurs, elle a ajouté que l’œuvre vise également à montrer aux femmes qu’elles ne sont pas seules et qu’elles disposent de droits pour lesquels elles peuvent se battre.

Lors de la rencontre avec les journalistes, les actrices principales, dont Ryhanna Zongo, ont salué la rigueur et l’humanité de la réalisatrice. Elles ont décrit un tournage exigeant, marqué par une recherche constante de l’excellence et une discipline de fer, notamment dans l’apprentissage des textes et la direction d’acteurs.

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs. La série sera diffusée sur la RTB (Radio-Télévision du Burkina). Jonathan Ouoba, directeur commercial et marketing de la chaîne nationale, a d’ailleurs tenu à féliciter toute l’équipe de production pour la qualité visuelle et narrative du rendu final.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24