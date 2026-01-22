9e congrès ordinaire du SYNATRAD : Le mouvement syndical réfléchit sur sa contribution à servir davantage la Nation

Le Syndicat national des travailleurs de l’administration des douanes (SYNATRAD) organise son 9e congrès ordinaire du 22 au 23 janvier 2026, à Ouagadougou. Ce congrès a été officiellement ouvert ce jeudi 22 janvier 2026, en présence de Victorien Zoungrana, chargé de mission, représentant le Directeur général des Douanes.

Le 9e congrès ordinaire du Syndicat national des travailleurs de l’administration des douanes (SYNATRAD) est prévu durer 2 jours, soit du 22 au 23 janvier 2026 sous le thème « Mouvement syndical douanier et professionnalisme : ensemble pour une douane forte au service de la Nation ».

Il s’agira durant ces 48 heures de travaux selon Blaise Nébié, Secrétaire général (SG) sortant du SYNATRAD, de procéder principalement à l’élection d’un nouveau bureau national composé de 15 membres et de 2 commissaires aux comptes.

Un bilan satisfaisant

Pour le bureau sortant, dont il est le SG, le bilan du mandat qui leur a été confié est « globalement satisfaisant ». Pour preuve, il a d’emblée fait savoir que les résolutions du 8e congrès du SYNATRAD, ayant vu l’érection dudit bureau national, ont été respectées, de même que les défis moraux et financiers.

« Au titre des résolutions, il s’agissait, notamment de l’appel à la mobilisation des militants pour une cession volontaire d’une partie du salaire (avec plus de 80℅ de souscriptions enregistrées sur 12 mois) ; de l’acquisition d’un terrain de plus de 1 000 m2 concrétisée par l’achat effectif d’un terrain de 3203 m2 à Ouaga 2000 extension Sud ; de la prise d’actions dans le capital social de l’hôpital de la MAADO (avec ¼ des actions déjà libérées », a indiqué Blaise Nébié.

Sur le plan moral, a-t-il poursuivi, le bureau national a mené plusieurs actions syndicales et a apporté son soutien à des camarades qui étaient dans le besoin.

Également, a-t-il ajouté, le bureau national a apporté sa contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo à travers le don d’une bétonnière et d’un bon de carburant…

Sur le plan financier, le bureau national dit avoir fait preuve d’initiative, de lucidité et de rigueur aussi bien dans la mobilisation des ressources du SYNATRAD que dans les dépenses.

Bien plus qu’un thème de congrès

Victorien Zoungrana, chef de mission, représentant du Directeur général (DG) des douanes, a lu le discours de ce dernier. Le thème de ce congrès, a-t-il fait remarquer, n’est pas seulement un thème de congrès, mais une prescription idéologique, professionnelle, patriotique constituant un supplément d’engagement pour l’ensemble des camarades des Douanes.

Le DG des douanes a en outre exprimé sa reconnaissance à tous les membres du bureau national sortant. « Je vous félicite donc pour les sacrifices et les efforts consentis durant ces trois ans de mandat. Votre engagement n’a pas été vain, puisque vous laissez votre empreinte indélébile dans l’histoire du syndicat des Douanes », a transmis le chargé de mission.

À ce 9e congrès, les participants devraient, en plus d’élire un nouveau bureau national, échanger sur le thème du congrès à travers un panel, examiner le bilan moral et financier du bureau national sortant, actualiser la plateforme revendicative et prendre des résolutions pour la bonne marche de l’organisation syndicale.

La direction générale des douanes a donc souhaité que les travaux se déroulent dans un cadre paisible avec la ferme conviction que l’intérêt collectif du syndicat et l’intérêt général de l’administration sont au-dessus de tout calcul personnel.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24