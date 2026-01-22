BRVM : La SONABHY mobilise plus de 34 milliards F CFA grâce à la première titrisation de créance du Burkina Faso

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a accueilli, ce jeudi 22 janvier 2026 à 9h45, la première cotation des obligations du Fonds commun de titrisation de créance (FCTC) SONABHY 8,10 % 2025-2031, marquant une étape historique pour le marché financier burkinabè et régional. Il s’agit de la première émission de FCTC réalisée au Burkina Faso.

L’opération FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031 repose sur un mécanisme de titrisation de créance, permettant de transformer une créance détenue par la SONABHY sur l’État burkinabè en ressources financières immédiatement mobilisables, à travers une cession de créance assortie d’un appel public à l’épargne. Le placement a été conduit par la Société Burkinabè d’Intermédiation Financière (SBIF), chef de file de l’opération.

Représentant le Directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), Moussa Davou, a salué cette innovation financière, soulignant que le Burkina Faso figure parmi les émetteurs majeurs du marché obligataire régional, avec environ 2 200 milliards de F CFA levés à ce jour.

« Aujourd’hui, c’est un grand plaisir pour la BRVM d’inscrire à sa cote le tout premier Fonds commun de titrisation de créance du Burkina Faso. C’est une évolution majeure dans la manière dont l’État burkinabè sollicite le marché financier, en offrant sa garantie à une société d’État pour mobiliser des ressources destinées à des investissements structurants, notamment pour la sécurité énergétique », a-t-il déclaré.

À travers cette levée de fonds, la SONABHY ambitionne de financer la construction d’infrastructures de stockage d’hydrocarbures, essentielles au renforcement de la sécurité énergétique nationale.

Le représentant de la BRVM a encouragé les autres sociétés d’État et entreprises privées burkinabè à explorer les opportunités offertes par la titrisation des créances, afin de tirer parti du marché financier régional.

L’opération a suscité un engouement notable des investisseurs, en particulier des personnes physiques, traduisant une forte confiance du public.

Selon la Directrice des marchés de capitaux à la Société Burkinabè d’intermédiation financière (SBIF), Colgo Gisèle, l’opération traduit un objectif de financer, les activités de de la SONABHY.

« La volonté de la SONABHY de diversifier ses sources de financement, d’optimiser la gestion de sa trésorerie et de mobiliser des ressources stables pour soutenir durablement ses missions stratégiques au service de l’économie nationale et régionale », a-t-elle indiqué.

Sur un objectif initial de 30 milliards de FCFA, les souscriptions ont atteint 34 344 580 000 milliards de FCFA, soit un taux de souscription de 114 %, grâce à une large participation d’investisseurs de la zone UEMOA, mobilisés à travers une dizaine de Sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI).

Pour Kouma Williams, de l’entreprise Joseph Titrisation, cette opération confirme que la titrisation constitue un outil efficace de mobilisation de l’épargne, au service des acteurs stratégiques et des projets à fort impact économique et social.

De son côté, Nikiéma Mouni, représentant le Directeur général de la SONABHY, a souligné que cette cotation en bourse est « une marque de transparence, de bonne gouvernance et d’ouverture du marché », ajoutant qu’elle traduit un choix stratégique clair en faveur de la diversification des sources de financement.

En intégrant la BRVM, le Fonds commun de titrisation de créance de la SONABHY s’engage à respecter les standards les plus élevés de transparence, de performance et de responsabilité, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour le financement des projets structurants au Burkina Faso et dans la sous-région.

Repères sur l’opération

Intitulé : FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031

Période de souscription : 21 janvier – 19 septembre 2025

Date de jouissance : 26 septembre 2025

Durée : 6 ans

Prix d’émission : 10 000 FCFA