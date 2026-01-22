Communiqué | Avis de recrutement : Secrétaire commerciale – Technicien dessinateur BTP

Poste N˚1 : secrétaire commerciale

Poste N˚ 2 : technicien dessinateur BTP

Poste N˚1 Compétences et niveau d’étude :

– Avoir au minimum un BTS/DUT en secrétariat, marketing ou tous autres diplômes équivalents

– Avoir une expérience, maitriser l’outil informatique et savoir gérer un site web et les pages de communication.

– Être capable de développer un portefeuille client et le chiffre d’affaires

– Disposer d’un plan de communication et de marketing performant.

Poste N˚ 2 Compétences et niveau d’étude :

– Avoir au minimum une licence en BTP

– Maitriser les logiciels de dessin, rendu 3D et animation performant

– Pouvoir travailler sous pression

– Avoir une expérience serait un atout

Lieu d’affectation : Ouagadougou

Modalité de rémunération : salaire fixe + commission

Nature du contrat : CDD + période d’essaie

Composition du dossier : – Un CV détaillé et une photo – La copie du diplôme et attestation de travail prouvant l’expérience – Une copie de la CNIB ou passeport.

Renseignements : 60357878/06171111

Conditions de dépôt des dossiers : les dossiers doivent être envoyer uniquement par e-mail à l’adresse : [email protected] au plus tard le 28 janvier 2026