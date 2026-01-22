Communiqué | Avis de recrutement : Secrétaire commerciale – Technicien dessinateur BTP
Poste N˚1 : secrétaire commerciale
Poste N˚ 2 : technicien dessinateur BTP
Poste N˚1 Compétences et niveau d’étude :
– Avoir au minimum un BTS/DUT en secrétariat, marketing ou tous autres diplômes équivalents
– Avoir une expérience, maitriser l’outil informatique et savoir gérer un site web et les pages de communication.
– Être capable de développer un portefeuille client et le chiffre d’affaires
– Disposer d’un plan de communication et de marketing performant.
Poste N˚ 2 Compétences et niveau d’étude :
– Avoir au minimum une licence en BTP
– Maitriser les logiciels de dessin, rendu 3D et animation performant
– Pouvoir travailler sous pression
– Avoir une expérience serait un atout
Lieu d’affectation : Ouagadougou
Modalité de rémunération : salaire fixe + commission
Nature du contrat : CDD + période d’essaie
Composition du dossier : – Un CV détaillé et une photo – La copie du diplôme et attestation de travail prouvant l’expérience – Une copie de la CNIB ou passeport.
Renseignements : 60357878/06171111
Conditions de dépôt des dossiers : les dossiers doivent être envoyer uniquement par e-mail à l’adresse : [email protected] au plus tard le 28 janvier 2026