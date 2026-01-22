Tougan : La commune remet du matériel technique et sécuritaire aux VDP

Le mercredi 21 janvier 2026, la Délégation spéciale communale de Tougan a procédé à une remise de matériel de communication et d’équipement au profit des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Ce don, d’une valeur de près de six millions de FCFA, vise à renforcer les capacités de sécurisation des acteurs locaux.

Dans un contexte sécuritaire qui exige une réactivité constante, la commune de Tougan a concrétisé un projet attendu depuis plusieurs mois.

Le lot de matériel, estimé à 5 877 500 FCFA, est composé de 18 appareils de communication de type TYT, de 100 housses de protection et de 30 paires de chaussures tactiques.

Lors de la cérémonie, le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de Tougan, Ouigou Tiendrebeogo, a tenu à préciser que ce financement provient directement des ressources locales. Selon lui, ce geste est le fruit de la mobilisation citoyenne.

« C’est les efforts de la population, de taxes et des impôts au niveau du chef de la commune qui nous ont permis d’acquérir ce matériel », a-t-il déclaré.

Si la livraison a pris du retard, le PDS a expliqué que cela était dû aux procédures spécifiques liées au matériel de sécurité, nécessitant notamment une validation par la Brigade nationale de veille et de défense de la patrie (BVDP). « Certes les difficultés n’ont pas manqué mais nous avons le matériel et c’est l’essentiel », a-t-il conclu.

Pour les bénéficiaires, ce don représente plus qu’une simple aide matérielle ; c’est une reconnaissance de leur sacrifice. Zerbo Firmin, responsable des VDP de la commune de Tougan, a exprimé sa satisfaction tout en soulignant l’ampleur des besoins restants, notamment en matière de moyens de déplacement.

« Si tu danses sans quelqu’un pour t’applaudir, ta danse n’a pas d’importance. La danse que nous faisons, nous voyons des gens qui nous observent et nous applaudissent, cela nous réjouit beaucoup », a-t-il exprimé.

Akim KY

Burkina 24