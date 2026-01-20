Tougan : L’école du secteur 7 accueille un nouveau jardin botanique pour l’éducation environnementale

À Tougan, l’école du secteur 7 devient un modèle de protection de la nature. Ce lundi 19 janvier 2026, les autorités provinciales ont officiellement réceptionné un bosquet médicinal offert par le service des Eaux et Forêts. Ce nouvel espace vert, riche de 43 espèces, servira désormais de support concret aux élèves pour apprendre à connaître et à protéger leur environnement.

La cérémonie a été présidée par le Haut-Commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, en présence des autorités éducatives et des agents forestiers. Situé dans l’enceinte de l’école du secteur 7 de Tougan, ce jardin se veut un outil de sensibilisation face aux défis climatiques.

Le Directeur Provincial des Eaux et Forêts, Météo Malo, a détaillé la composition de cet espace vert. Au total, ce sont 115 pieds qui ont été mis en terre, regroupant 43 espèces différentes. Ce mélange associe des arbres locaux à des espèces ornementales.

« Parmi lesquelles nous avons les espèces locales, c’est ce qui est dans nos brousses », a-t-il expliqué. Il a cité notamment le néré (parkia biglobosa), le tamarinier ou encore le majestueux fromager. Pour l’esthétique et l’ombre, des espèces comme le filao et l’eucalyptus ont également été introduites. L’objectif est de montrer la richesse de la flore burkinabè aux jeunes générations.

Pour les responsables de l’éducation, ce jardin est bien plus qu’un simple alignement d’arbres. Aldjouma Soro, Directeur Provincial de l’Éducation (DPEPPNF) du Sourou, voit en ce site un levier pour améliorer l’apprentissage.

« Ce jardin botanique permettra non seulement à nos enfants d’avoir des compétences de lutte contre la destruction de la nature, mais aussi d’exploiter ces plants pour des leçons, notamment dans le cadre des enseignements pédagogiques», a-t-il indiqué.

Cette approche pratique permet de sortir des salles de classe pour confronter les élèves à la réalité biologique de leur environnement. Le Haut-Commissaire, Désiré Badolo, a souligné l’importance de ce jardin-école. Pour lui, la théorie doit impérativement s’accompagner de la pratique.

« Il faut qu’on soit capable de montrer à l’élève quelle plante sert à quoi. (…) C’est une initiative à vulgariser, à diffuser dans toutes les écoles pour permettre aux élèves de se familiariser avec cette éducation environnementale », a-t-il laissé entendre.

Tout en félicitant la directrice et les élèves pour l’entretien et l’arrosage des plants, il a encouragé l’établissement à rester une école pionnière afin que, d’ici quelques années, ce jardin devienne une véritable forêt urbaine.

Akim KY

Burkina 24