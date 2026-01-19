Gaz butane introuvable à Ouagadougou : La vérité derrière la pénurie

Alors que de nombreuses familles peinent à se procurer du gaz butane pour cuisiner, une opération coup de poing menée ce lundi par la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a révélé l’envers du décor, des stocks de bouteilles dissimulés dans des dépôts de gaz butane.

L’objectif de cette descente est de mettre un terme à la spéculation et aux pratiques frauduleuses autour de la distribution du gaz butane, un produit de première nécessité subventionné par l’État.

Sur le terrain, Monsieur Pamoussa TASSEMBEDO, Chef du Département du Contrôle de la Concurrence et des Prix, accompagné de ses contrôleurs, a découvert des centaines de bouteilles soigneusement cachées.

Pris en flagrant délit, certains distributeurs ont tenté de se justifier en évoquant une supposée « consignation » des bouteilles par des consommateurs. Une explication balayée par le chef, qui dénonce une manœuvre inacceptable.

Pendant que des citoyens font la queue pour une bouteille introuvable, des bonbonnes sont volontairement mises à l’écart pour alimenter un marché parallèle aux prix exorbitants. Une spéculation honteuse qui met en péril le quotidien des ménages.

Toutes les bouteilles dissimulées ont été immédiatement saisies. Mais avant leur confiscation, M TASSEMBEDO a tenu à ravitailler les consommateurs présents . Un geste salué par la population, soulagée de pouvoir enfin accéder à ce bien vital.

Le gaz butane est subventionné par l’État.

Les prix officiels sont :

– 2 000 FCFA pour la bouteille de 6 kg

– 5 500 FCFA pour la bouteille de 12,5 kg

Toute vente au-delà de ces tarifs est illégale et passible de sanctions.

Les marketeurs sont formels : il n’y a pas de pénurie de gaz. Le véritable problème réside dans la cupidité de certains acteurs qui détournent les circuits de distribution à leur profit.

Le Coordonnateur général de la BMCRF appelle la population à la vigilance et à signaler toute pratique suspecte ou frauduleuse aux numéros verts suivants :

80 00 11 84

80 00 11 85

80 00 11 86

Ensemble, mettons fin à la fraude et garantissons un accès équitable au gaz pour tous.

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale

SCRP/BMCRF