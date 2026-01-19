Football africain : Ces 10 pays qui n’ont jamais joué la Coupe d’Afrique des Nations (CAN)

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) n’a cessé de s’élargir et de se professionnaliser au fil des décennies, dix pays africains n’ont encore jamais participé à une phase finale du tournoi continental. Malgré le passage de 8 à 12, puis 16 et désormais 24 équipes qualifiées, ces sélections restent toujours à la porte de la plus prestigieuse compétition africaine.

Il s’agit de la Centrafrique, Djibouti, Eswatini, l’Érythrée, le Tchad, le Lesotho, la Somalie, le Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe et les Seychelles. Certaines disputent les éliminatoires depuis plusieurs décennies, d’autres sont encore en phase de construction, mais le constat demeure identique : aucune n’a encore franchi le cap de la qualification.

Centrafrique, le potentiel freiné par l’instabilité

Souvent présentée comme la sélection la plus prometteuse parmi celles absentes de la CAN, la Centrafrique ne manque pourtant pas de talents. Plusieurs de ses internationaux évoluent en Europe ou dans des championnats africains compétitifs.

Mais l’instabilité politique, les difficultés logistiques et un environnement institutionnel fragile plombent régulièrement les ambitions des Fauves du Bas-Oubangui. Classée 37ᵉ en Afrique et 128ᵉ au niveau mondial, la Centrafrique a terminé dernière de son groupe lors des qualifications pour la CAN 2025 au Maroc.

Djibouti, le football en marge des priorités nationales

À Djibouti, carrefour stratégique et militaire, le football n’a jamais été érigé en priorité nationale. Malgré une fédération créée en 1979 et une affiliation tardive à la FIFA en 1994, la sélection souffre d’un déficit d’infrastructures, de compétitions de haut niveau et d’exposition internationale. Logiquement, les résultats restent modestes, et aucune qualification à une CAN ou à une Coupe du monde n’est encore à l’horizon.

Eswatini, des progrès sans aboutissement

Anciennement Swaziland, Eswatini évolue dans l’ombre de l’Afrique du Sud. Malgré quelques performances notables, notamment lors des éliminatoires de la CAN 2010 et plus récemment lors des qualifications pour la CAN 2025, la sélection n’a jamais réussi à franchir le dernier palier. Classé 44ᵉ en Afrique et 148ᵉ mondial, Eswatini se distingue surtout dans les compétitions régionales comme la COSAFA Cup.

Lesotho, une ambition freinée par le manque de moyens

Le Lesotho peine à s’imposer sur la scène continentale. Affiliée à la FIFA depuis 1992, la sélection nationale souffre de ressources financières limitées, d’un manque de stabilité technique et d’une absence de vision à long terme. Résultat : aucune participation à la CAN à ce jour.

Tchad, entre sanctions et reconstruction

Le Tchad n’a jamais disputé une phase finale de la CAN ni une Coupe du monde. Les éliminations précoces et les sanctions de la CAF, notamment en 2019 et 2021, ont freiné son développement. Classé 48ᵉ en Afrique et 176ᵉ mondial, le pays mise désormais sur un nouveau projet sportif conduit par le sélectionneur suisse Raoul Savoy, avec un barrage décisif prévu en mars 2026 sur la route de la CAN 2027.

Somalie, le football sous le poids de l’instabilité

L’instabilité politique chronique a profondément affecté le développement du football somalien. La sélection nationale, surnommée les Ocean Stars, n’a plus disputé de match officiel à domicile depuis 1986. Classée 200ᵉ mondiale, la Somalie reste l’une des équipes les moins performantes du continent.

Sao Tomé-et-Principe, le défi de l’isolement

Petit État insulaire de 220 000 habitants, Sao Tomé-et-Principe dispose d’un vivier extrêmement réduit. Le championnat reste majoritairement amateur, et la sélection nationale évolue avec des moyens très limités. Malgré quelques progrès récents, la qualification à une CAN demeure un objectif lointain.

Soudan du Sud, un football en construction

Plus jeune nation du monde, le Soudan du Sud bâtit son football dans un contexte marqué par le manque d’infrastructures et de ressources. La sélection, perçue comme un symbole d’unité nationale, progresse lentement. Classée 47ᵉ en Afrique et 169ᵉ mondiale, elle n’a toutefois pas encore franchi le cap des qualifications.

Seychelles, un écart de niveau abyssal

Aux Seychelles, le football souffre d’un déficit d’investissements et d’un manque de compétitions de haut niveau. Les écarts avec les grandes nations africaines sont considérables. Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, la sélection a inscrit seulement deux buts pour 53 encaissés, illustrant l’ampleur du retard.

Érythrée, une sélection quasi absente

Cas à part sur le continent, l’Érythrée est pratiquement invisible sur la scène internationale. Forfaits répétés, retraits des compétitions et absence prolongée de matches officiels ont conduit à sa disparition du classement FIFA. Sa dernière rencontre internationale remonte à janvier 2020.

Les éliminatoires de la CAN 2025 n’ont pas dérogé à la règle. Toutes ces sélections ont été éliminées dès la phase de groupes, souvent à la dernière place. Un scénario confirmé lors des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026, où elles figurent parmi les moins performantes de leurs groupes respectifs.

Malgré les réformes et l’élargissement de la CAN, ces dix pays restent confrontés à des défis structurels profonds, rendant l’accès à la phase finale toujours hors de portée.

