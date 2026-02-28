Après les frappes américaines sur l’Iran : L’Union africaine appelle à la « retenue et à la désescalade urgente »

A la suite des frappes américaines et israeliennes sur l’Iran, l’Union africaine a appelé ce 28 février à une « désescalade urgente » pour éviter « d’aggraver l’instabilité mondiale ».

Dans un communiqué publié ce samedi 28 février 2026, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahamoud Ali Youssouf, a appelé à la « retenue, à la désescalade urgente et à un dialogue soutenu », selon un communiqué.

Mahamoud Ali Youssouf a également appelé « toutes les parties à agir conformément au droit international ».

« Toute nouvelle escalade risque d’aggraver l’instabilité mondiale », a-t-il alerté, pointant les « graves conséquences pour les marchés de l’énergie, la sécurité alimentaire et la résilience économique, en particulier en Afrique, où les conflits et les pressions économiques demeurent aigus. »

Selon Donald Trump, le président américain, son pays a lancé des « opérations de combat majeures » contre l’Iran. Avant lui, Israël avait déclaré un peu plus tôt avoir lancé une « frappe préventive » afin « d’éliminer les menaces pesant sur l’État d’Israël ».

L’Iran, de son côté, a tenu à riposter pour garantir sa souveraineté.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Pour Burkina 24