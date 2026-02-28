9e Forum économique du dirigeant chrétien : Un succès porté par l’engagement et l’espérance

Lancée le jeudi 26 février, la 9e édition du Forum économique du dirigeant chrétien s’est clôturée en beauté le vendredi 27 février lors d’un dîner gala. Cette édition affiche un bilan extrêmement positif, porté par une mobilisation sans précédent et un engagement fort de l’ensemble des participants.

Pour cette 9e édition, le forum a abordé des thèmes tels que la souveraineté économique, la résilience et le leadership éthique, tout en renforçant les liens et les convictions des participants.

Selon Kiswendida Serge Baguemzanré, président de l’ACATHA-B, ce rassemblement a marqué un point de départ pour une communauté de dirigeants engagés à servir l’homme et à bâtir un avenir digne. L’objectif, pou lui, est désormais d’améliorer la gouvernance au sein des organisations locales en plaçant l’intégrité et la responsabilité sociale au cœur de chaque décision.

« Durant ces jours, nous avons parlé de souveraineté économique, de résilience, de transformation, de leadership ethnique. Mais au-delà des thèmes, nous avons vécu quelque chose de plus profond. Renforcer les liens. Nous avons bâti des bons liens, nous avons partagé des convictions. Ce forum n’a pas de fin, mais un point de départ »,souligné le president de l’ACATHA-B.

À l’issue de ces deux jours de réflexion, Kiswendida Serge Baguemzanré affiche son enthousiasme. Le bilan de cette édition est sans appel. Les objectifs ont été atteints et les attentes des dirigeants largement comblées

« En termes de bilan, je suis un president de l’ACATHA-B très satisfait, parce que nous avons pu relever les défis. Vu ce que vit le Burkina faso, pour faire venir les gens ici et montrer que le Burkina Faso est debout et restera encore debout, ça n’a pas été facile, mais nous avons tenu le pari. Beaucoup de nationalités sont venues, nous avons eu près de sept pays qui sont venus nous représenter », a-t-il lancé.

L’Assemblée Générale a été marquée par l’élection d’un nouveau président pour l’Afrique. Bien que deux candidatures aient été soumises à l’examen des membres, une seule a été retenue après délibération.

Pleinement engagé dès sa prise de fonction, Etienne Dieng, nouveau président de l’UNIAPAC, prend la pleine mesure de sa mission. « Merci de votre confiance. Ce défi ne m’appartient pas seul, il est le nôtre. C’est collectivement que nous le porterons vers le succès », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, la session a permis de passer en revue les rapports d’activités et d’entendre diverses interventions enrichissantes sur les perspectives de l’organisation.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24