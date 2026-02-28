Le Mali et l’Afrique pleurent le Maestro Boncana Maïga

La scène musicale africaine est en deuil. Le virtuose Boncana Maïga s’est éteint ce samedi 28 février 2026, à l’âge de 77 ans. L’annonce a été faite par le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali.

Boncana Maïga, de son vrai nom Boncana Issa Tandagari Maïga, est un maestro malien et une figure emblématique de la musique africaine.

Musicien, compositeur, arrangeur et directeur artistique, son parcours a été marqué par une passion pour le métissage des genres, notamment entre la musique cubaine et africaine.

Né à Gao au Mali en 1949, il a grandi au Niger, façonnant son identité musicale à travers diverses influences et expériences.

Grande figure de la musique africaine, Boncana Maïga a reçu un Kundé d’honneur au Kundé d’or 2024. Il a aussi fait vibrer la scène lors de la 2e édition des Polyphonies pour la Paix à Ouagadougou.