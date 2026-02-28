Le Mali et l’Afrique pleurent le Maestro Boncana Maïga

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute

La scène musicale africaine est en deuil. Le virtuose Boncana Maïga s’est éteint ce samedi 28 février 2026, à l’âge de 77 ans. L’annonce a été faite par le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali.

Boncana Maïga, de son vrai nom Boncana Issa Tandagari Maïga, est un maestro malien et une figure emblématique de la musique africaine.

Musicien, compositeur, arrangeur et directeur artistique, son parcours a été marqué par une passion pour le métissage des genres, notamment entre la musique cubaine et africaine.

Né à Gao au Mali en 1949, il a grandi au Niger, façonnant son identité musicale à travers diverses influences et expériences.

Grande figure de la musique africaine, Boncana Maïga a reçu un Kundé d’honneur au Kundé d’or 2024. Il a aussi fait vibrer la scène lors de la 2e édition des Polyphonies pour la Paix à Ouagadougou. 

     
Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Sié Frédéric Kambou

Sié Frédéric Kambou

Articles similaires

9e Forum économique du dirigeant chrétien : Un succès porté par l’engagement et l’espérance

il y a 2 heures

Après les frappes américaines sur l’Iran : L’Union africaine appelle à la « retenue et à la désescalade urgente »

il y a 2 heures

Région du Kadiogo : Les élèves des classes intermédiaires à l’école du civisme et de l’amour de la patrie

il y a 7 heures

Ouagadougou : Le Lycée Song-Taaba reçoit 75 sacs de riz pour un nouveau souffle de sa cantine et ses élèves vulnérables

il y a 8 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page