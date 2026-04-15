Mathieu Boro : L’homme qui portera la voix du Sourou à l’Assemblée Législative du Peuple

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 2 heures
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Mathieu Boro représentera la région du Sourou à l’ALP
Mathieu Boro représentera la région du Sourou à l’ALP

Le processus de sélection pour l’Assemblée Législative du Peuple (ALP) s’est achevé ce mercredi 15 avril 2026 à Dédougou. Après les concertations provinciales, Mathieu Boro a été officiellement désigné pour siéger au nom de la région du Sourou.

Le choix des représentants s’est déroulé sur deux jours. Le mardi 14 avril 2026, des désignations ont d’abord eu lieu à l’échelle provinciale. À cette occasion, Mathieu Boro avait été choisi par les forces vives de la province du Nayala. Parallèlement, Alix Lamoukri avait été retenu pour représenter la province du Sourou (Tougan).

Région du Sourou : Fin du processus de désignation pour l’Assemblée Législative du Peuple
Région du Sourou : Fin du processus de désignation pour l’Assemblée Législative du Peuple

La seconde étape s’est tenue ce mercredi 15 avril au gouvernorat de Dédougou. Cette rencontre régionale, présidée par la secrétaire générale de la région, Adjara Kientega/Ouédraogo, visait à déterminer le représentant final pour l’ensemble de la région du Sourou.

Faute de consensus après une trentaine de minutes de discussion entre les trois candidats provinciaux, les organisateurs ont appliqué la méthode du tirage au sort. À l’issue de cette procédure, Mathieu Boro a été désigné titulaire pour siéger à l’ALP. Alix Lamoukri occupera, quant à lui, le poste de suppléant.

Ce binôme a désormais pour mission de porter les aspirations et les besoins des populations de la région du Sourou au sein de l’instance législative nationale. Le nouveau représentant a invité les citoyens à travailler ensemble pour le développement de la région.

A lire également ⇒Nayala : Boro Mathieu désigné pour représenter la province à l’ALP

Akim KY

Burkina 24

     
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