Nayala : Boro Mathieu désigné pour représenter la province à l’ALP

La province du Nayala a procédé à la désignation de son représentant pour l’Assemblée Législative du Peuple (ALP) ce mardi 14 avril 2026 à Toma. Les forces vives se sont réunies pour choisir leur délégué, portant leur choix sur Boro Mathieu.

Dans le cadre du processus national de mise en place de l’Assemblée Législative du Peuple (ALP), les composantes sociales de la province du Nayala se sont rassemblées dans le chef-lieu, Toma, pour désigner leur délégué au sein de la future instance législative.

À l’issue des délibérations entre les forces vives et pour départager les candidatures, c’est Boro Mathieu qui a été désigné comme le représentant provincial. Cette désignation à Toma constitue la première phase du processus. Boro Mathieu est attendu dès demain, mercredi 15 avril 2026, à Dédougou, la capitale régionale de la Boucle du Mouhoun.

Il y participera à l’étape régionale, où les délégués provinciaux se retrouveront pour l’étape finale de sélection avant de siéger officiellement au sein de l’Assemblée Législative du Peuple au niveau national.

Akim KY

Burkina 24