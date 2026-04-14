Assemblée législative du Peuple (ALP) : Alix Lamoukry désigné représentant du Sourou

Les forces vives de la province du Sourou ont choisi Alix Lamoukry comme représentant à l’Assemblée législative du Peuple (ALP). Sa désignation par consensus est intervenue ce mardi 14 avril 2026 à Tougan.

Alix Lamoukry a été désigné ce mardi 14 avril 2026 à Tougan pour représenter la province du Sourou au sein de la future Assemblée Législative du Peuple (ALP). Ce choix s’est opéré par consensus parmi les forces vives de la province.

Initialement, dix-sept candidatures avaient été enregistrées pour ce poste. Au terme des concertations, Alix Lamoukry a été retenu comme candidat unique. La rencontre s’est tenue en présence du Haut-Commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, et a attiré un public nombreux.

Le Haut-Commissaire a pris la parole pour saluer le déroulement du processus de sélection et a appelé à l’unité derrière le candidat désigné pour la suite des échéances. À l’issue de sa désignation, Alix Lamoukry s’est adressé aux personnes présentes. Il a insisté sur le caractère unanime de son choix.

« C’est à l’unanimité, sans aucune contestation ! Le consensus s’est dégagé pour l’intérêt de la province ! Pour l’intérêt du Sourou ! Pour l’intérêt du Burkina ! », a-t-il indiqué.

Il a également tenu à remercier les différents groupes constituants les forces vives. « Je tiens à vous dire merci. Merci aux chefs de cantons, merci aux chefs de villages, merci à toutes les communautés ! Merci aux OSC, merci aux femmes ! Merci à la jeunesse ! », a-t-il salué.

Sur le plan professionnel, Alix Lamoukry est Inspecteur de l’Enseignement Primaire et de l’Éducation Non Formelle. Il exerce actuellement les fonctions de Chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CCEB) de Tougan I.

Cette désignation au niveau provincial constitue une étape du processus. Alix Lamoukry doit se rendre dès demain, mercredi 15 avril 2026, à Dédougou pour l’étape régionale. Les candidats retenus à l’issue de cette phase régionale siégeront officiellement au sein de l’Assemblée Législative du Peuple au niveau national.

Akim KY

Burkina 24