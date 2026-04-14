SNC 2026 : Pingdwendé Gilbert Ouédraogo inspecte les chantiers et rassure sur des préparatifs bien avancés

À quelques jours de l’ouverture officielle de la Semaine nationale de la Culture (SNC 2026), prévue du 25 avril au 2 mai, le ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a effectué, le lundi 13 avril 2026, une visite de terrain sur les différents sites devant accueillir les activités.

Cette sortie fait suite à la 7e réunion du Comité national d’organisation de la 22e édition de la SNC. Selon le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, l’objectif était de vérifier de visu l’état d’avancement des travaux et de s’assurer du respect des engagements pris par les différents acteurs impliqués.

La délégation ministérielle a entamé sa visite par le site de la foire, où les aménagements sont déjà achevés. Plus de 500 stands y sont installés, tandis que les derniers chapiteaux devraient être déployés dans un délai de 72 heures afin de permettre aux exposants de s’installer dans les meilleures conditions.

Le village artisanal au cœur de la fraternité de l’AES

La visite s’est poursuivie au village artisanal, un site stratégique qui abritera les communautés participantes ainsi que la 2e édition de la Semaine de la fraternité de l’AES. Des stands dédiés au Burkina Faso, au Mali et au Niger y seront aménagés, accompagnés d’espaces gastronomiques mettant en valeur les richesses culinaires des pays invités.

Pour le ministre, cette initiative s’inscrit dans la dynamique de promotion des valeurs culturelles nationales et du patrimoine africain, en droite ligne avec la vision du gouvernement burkinabè.

Un accent particulier sur les conditions d’hébergement

L’un des points majeurs de cette tournée a concerné les sites d’hébergement des artistes. Le ministre a insisté sur la nécessité d’offrir des conditions décentes aux principaux acteurs de la SNC. « Nous voulons que tous les artistes soient logés dans des conditions acceptables, avec un accent sur la qualité, l’hygiène et la sécurité », a-t-il déclaré.

Plusieurs centres ont ainsi été visités, notamment le centre Abel Sanou, l’OCADES, Saint Joseph, Horizons, le CESAO, ainsi que des établissements hôteliers, dont l’hôtel Rawly, destiné à accueillir les invités de marque.

Le Comité national d’organisation prévoit également le déploiement de dispositifs de sécurité, de santé et d’hygiène sur l’ensemble des sites.

Un contexte sécuritaire jugé rassurant

Au terme de la visite, le ministre s’est dit globalement satisfait de l’état d’avancement des préparatifs, tout en appelant à un sursaut de professionnalisme. Il a invité les acteurs à « faire sans faute » afin d’offrir une édition réussie.

Il a par ailleurs souligné l’amélioration du contexte sécuritaire par rapport à l’édition précédente de 2024, affirmant que le Burkina Faso a retrouvé « sérénité et quiétude », un message destiné à rassurer les participants et partenaires internationaux.

Les entreprises en charge des travaux ont, pour leur part, réaffirmé leur engagement à livrer les infrastructures dans les délais impartis et avec la qualité requise.

SLS

Pour Burkina 24